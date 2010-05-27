Meclis yoğun mesai yapacak

T24-



Edinilen bilgiye göre, AK Parti Grubu, Meclis tatile girinceye kadar çıkarılması gereken yasa tasarısı ve tekliflerini belirledi. 1 Temmuz'a kadar görüşülmesi düşünülen tasarı ve tekliflerin 10'u, uluslararası sözleşmelerle ilgili düzenlemelerden oluşuyor.





Meclise bugün sevkedilen ''Mali Kural''ın yanı sıra, halen Bakanlar Kurulunda imzada bulunan Rusya ile imzalanan enerji anlaşması, Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemelerin de yasalaşması hedefleniyor.





İlköğretim müfettişliğinin ''Eğitim Müfettişliği'' adı altında yeniden yapılandırılması, yeni üniversitelerin kurulması ve Emniyete polis alımı, kamulaştırma, yenilenebilir enerji, ''Adalet Bakanlığı Havuz Yasası'' olarak bilinen Harçlar Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik içeren düzenlemeler de Meclisin Haziran ayı çalışma taslağı içinde yer alıyor.





Devlet yardımları, İller Bankası Anonim Şirketi, Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, Tebligat ve Adli Sicil Kanununda değişiklik öngören yasa tasarısı, Maden Kanununda değişiklik yapan tasarıyla, ekonomik ve mali konularda önemli düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan düzenlemelerin de ''Temel Kanun'' olarak bölümler halinde görüşülmesi planlanıyor.