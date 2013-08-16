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Meclis, yalanlara karşı 'yasaklı' listesi oluşturdu

TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, yalanlar uydurarak Meclis'e girmek isteyenlere karşı 'yasaklı listesi' oluşturdu

16 Ağustos 2013 06:22

 

Çeşitli gerekçeler ve yalanlar uydurarak Meclis'e girmek isteyenlere karşı önlem alan TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu 'yasaklı listesi' oluşturdu.
Yasaklı listesinde ise 'Barış Anneleri', 4+4+4 ve HES eylemcileri de yer alıyor.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, TBMM Başkanlığı, Türkiye’nin kalbi olan Meclis’e akla gelmedik yöntemlere başvurarak girmek isteyen belalılar listesiyle boğuşuyor. TBMM’ye girip bakan ve milletvekilleriyle görüşmek için olmadık taktikler uygulayanlar arasında, “ben bakanım”, “MİT Müsteşar Yardımcısıyım” veya “büyücülükte iyiyim” diyenler de bulunuyor. “Psikriyatri hastası, dengesiz ve ağresif hareketlerde bulunanlar, intihara teşübbüs edenler, saldırganlar, tehditte bulunanlar, yardım toplayan dilenciler, jiletçilerin” de aralarında bulunduğu bir çok vatandaş ise TBMM güvenlik birimlerince tek tek ayıklanarak nizamiye kapılarından dahi içeri alınmıyor.
TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, son toplantısında TBMM’ye giriş yasağı listesini masaya yatırdı ve TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre TBMM yerleşkesine giriş yasağı bulunan kişilerden 311’nin yasağı kaldırılırken, 63 kişinin Meclis’e girmesi yasaklandı. Güvenlik Koordinasyon Kurulu’na başkanlık eden TBMM İdare Amiri Salim Uslu, listeden çıkarılanların şikayet ve mahkemeye konu olmamış ancak TBMM’ye girişte sorun yaşamış kişilerden oluştuğu kaydetti. Milliyet’in ulaştığı ve 100’lerce kişinin bulunduğu listede, yasaklı kişilerin ad soyadları, kimlik numaraları, TBMM’ye girmeye çalıştığı tarih veya kurumlardan gelen uyarı tarihleri bulunuyor.
Yasakli listesinde, Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelik eylemde bulunanlar da yer alıyor. Öte yandan Başbakan’ın TBMM’deki Başbakanlık Makam Odası önünde eylem yapan Barış Anneleri’ne de Meclis’e giriş yasağı konuldu. TBMM’de komisyon baskınları ve kavgalı oturumlara sahne olan 4+4+4 görüşmeleri sürecinde eylem yapan “4+4+4’e Hayır Eylemcileri” de giriş yasağından nasibini aldı. Dikmen Vadisi’nde yıkılan evlerle ilgili eylem yapanlar da TBMM’ye girişi engellenenler arasında.

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