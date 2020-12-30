Meclis üyesini darp ettiği iddia edilen MHP'li belediye başkanına darp raporu veren başhekim iki yıl önce MHP'den milletvekili adayı olmuş

Makamına çağırdığı belediye meclis üyesini istifa etmedi diye dövdüğü iddia edilen MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın olaydan iki gün sonra beyinden darbe aldığı şeklinde rapor aldığı ortaya çıktı. Rapora Aliağa Savcılığı inanmayarak yenisini talep ederken, raporu veren Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Koçyiğit'in iki yıl önce MHP'den milletvekili adayı olması dikkati çekti.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, MHP'li başkan Serkan Acar, 28 Kasım'da makamına çağırdığı MHP'li Belediye Meclis Üyesi Fatih Kürşad Kaplan'dan istifa etmesini istedi. Kaplan, istifaya yanaşmadı. Öfkelenen Acar, iddiaya göre ilk önce masayı, sonra Kaplan'ı yumrukladı. Özel kalem müdürü, Kaplan'ın ellerini tutarken; Acar ve çaycısı, Kaplan'ı dövdü. Şikâyetçi olmaması için baskı uygulanan Kaplan, meslis üyeliğinden istifa etti.

Başsavcılık raporun yeniden incelenmesini istedi

Acar'ın, dayaktan iki gün sonra Aliağa Devlet Hastanesi'nden rapor aldığı belirlendi. Raporda, Acar'ın kafasından darbe aldığı öne sürülerek, “Beyin cerrahisi yönünden yaralanması basit tıbbi müdahale ile giderilemez” diye yazıldı. Bu raporun içeriğine inanmayan Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Aralık'ta Aliağa Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, şöyle dedi:

“Yaralanmanın nerden ve ne şekilde olduğuna ilişkin bir tespitin yapılmadığı, beyin cerrahisi yönünden nasıl yaralandığına ilişkin bir bulgu olmadığı anlaşıldığından raporun yeniden incelenerek, yeni raporun gönderilmesi rica olunur.”

Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Koçyiğit'in 2018'den MHP'den milletvekili adayı olduğu öğrenildi.