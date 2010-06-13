Meclis üstün hizmet ödülü Tamince ve Kiler'e kondu

T24 - Başkanlık Divanı üyelerinin, eş, dost, akrabaların bulunduğu eleştirisini getirdiği 75 kişilik listede iki AKP'li vekilin babası ile AKP’ye yakın olduğu belirtilen bazı firmaların sahiplerinin yer alması dikkati çekti.





“Milletvekili sponsorlarına ödül veriliyor” tartışmasının yaşandığı divanda, Üstün Hizmet Madalyaları’nın bir daha verilmemesi benimsendi. İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen TBMM Başkanlık Divanı toplantısında 2010 Yılı TBMM Üstün Hizmet Ödülleri’nin kimlere verileceği ele alındı. Üstün Hizmet Ödülü’ne 5 dernek ve 75 kişi uygun görülürken, bu yıl TBMM Onur Ödülü’ne layık kişi bulunamadığı için bu ödülün verilmemesi kararlaştırıldı.





Çarpıcı isimler var



Üstün Hizmet Ödülü listesinde “eş, dost, akraba” eleştirisine yol açan oldukça çarpıcı isimler yer aldı.



Listede en dikkat çeken isim Erdoğan’ın otellerinde tatil yaptığı işadamı Tamince oldu. Birçok milletvekilinin giymeyi tercih ettiği Sarar markasının sahibi işadamı Cemalettin Sarar ile gıda zinciri marketleriyle Türkiye’nin tanınanları arasına giren AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in babası Hikmet Kiler’in ismi de listede yer aldı. Eski Devlet Bakanı, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit’in babası Galip Demirel’e de ödül verilmesi kararlaştırıldı.





‘Rastgele verilmemeli’



TBMM İdare Amiri BDP’li Sırrı Sakık, geçen yıl ödüllerin verilmemesi üzerinde mutabakat sağlandığını, buna rağmen bu yıl yeniden ödül verilmesinin doğru olmayacağını savundu. Sakık, “Hani Meclis’in ödül vermesi uygulamasını bırakacaktık. Ödüller verilmemeli. Ama yönetmelikle yine önümüze konuldu. Milletvekilleri finansörlerini, sporsorlarını aday gösteriyor.



Buradan ödül verilmesini sağlıyor. Ödül rastgele verilmemeli” diyerek itirazda bulundu.



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de bu konuda yönetmelik olduğunu, buna göre ödül verildiğini, ancak çok eleştiri alındığı için bu yönetmeliğin iptal edilerek ödül uygulamasından vazgeçilebileceğini ifade etti. TBMM İdare Amiri CHP’li Ahmet Küçük de, muhalefet şerhi koyabileceğini kaydetti.



