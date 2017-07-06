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Meclis TV'ye iç tüzük güvencesi

Meclis'in çalışma düzeni yeniden şekilleniyor

06 Temmuz 2017 23:17

Hülya Karabağlı

AKP ve MHP,  Meclis'in çalışma düzenini yeniden şekillendirecek iç tüzük metninde iki parti uzlaştı. İki gün süren görüşmelerin ardından bugün düzenlenen basın toplantısında MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ortak iç tüzük metninin yarın TBMM Başkanlığı'na iki partinin ortak imzasıyla verileceğini söyledi.

17 maddeden oluşan iç tüzük değişikliğinin sürprizini muhalefetin uzun zamandır tepkisine neden olan Meclis TV oluşturdu. Bugüne kadar sadece görüşmelerini kesintisiz yayınlayan Meclis TV yeni değişiklikte anayasa ve Türkiye'nin önemli konuları gibi kesintisiz yayın yapacak. İç tüzüğe Meclis çatısı altında getirilecek güvence 54. maddeye ek yapılarak düzenlenecek.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gazetecilerin sorularını "24. dönemde uzlaşılmayan konuların yüzde 99'unda uzlaştık" dedi. Elitaş," Artık gece yarısına kadar çalışma olmayacak. Meclis 21.00'e kadar çalışacak, saat 21.00 öncesi de bitebilir" dedi.

Başka ne değişiklikler var?

17 maddelik teklifte dikkat çeken konuların başında ise grup önerilerinin görüşme sürelerine yönelik düzenleme geliyor.

Mevcut durumda 40 dakika süren grup önerisi görüşmelerinin süresi  azaltılacak.

Öneriyi veren parti 5 dakika diğer partiler ise 3’er dakika konuşacak.

Muhalefetin sık sık başvurduğu yoklama istemi de kısıtlanacak.

Seçim sonrası kesin sonuçların açıklanması ile birlikte  TBMM’nin 5 gün sonra çağrısız toplanacağına yönelik iç tüzük hükmünde değişikliğe gidildi. Artık sonuçların TRT’de yayınlanması beklenmeyecek ve 5 günlük süre de 3 güne indirilecek.

Küfür eden vekillere para cezası getirildi.

"Ya Allah, bismillah"

Basın toplantısında AKP ve MHP kurmayları 17 maddelik değişiklik metnini "Ya Allah, bismillah" ve hayırlı olsun temennisiyle diyerek imzaladı.

Öte yandan açıklamalar sırasında Meclis'in ışıkları kesildi. Kısa bir aranın ardından elektrikler yeniden geldi. 

 

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