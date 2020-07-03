Meclis TV çalışanının Koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Meclis TV çalışanında koranavirüs tespit edildiği duyurdu. Açıklamada, testi pozitif çıkan Meclis TV çalışanının durumunun iyi olduğu belirtildi.

TBMM Başkanlığı, bugün 600 dolayında test yapıldığını, bir Meclis TV çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ANKA'nın aktardığına göre, test pozitif çıkan Meclis TV çalışanının durumunun iyi olduğunu belirtildi. Yapılan açıklamada, temas edenlerin test yaptırması uyarısında bulunuldu.

Mahmut Tanal rahatsızlandı

Öte yandan, TBMM Adalet Komisyonu'nda "çoklu baro" teklifinin görüşmeleri sırasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, rahatsızlandı. Tanal, revire gitmek üzere eşlik eden milletvekilleri ile komisyondan çıktı.