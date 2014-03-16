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Meclis TV 19 Mart'ta yayın yapacak mı?

AKP'li 4 bakan hakkında hazırlanan fezlekeler görüşülmek üzere, 19 Mart Çarşamba günü Meclis olağanüstü toplanacak. Meclis TV'nin 19 Mart Çarşamba günü canlı yayın yapması bekleniyor

16 Mart 2014 22:55

Hülya Karabağlı / ANKARA
 
Meclis, 19 Mart çarşamba günü  AKP'li dört eski  bakan Egemen Bağış,  Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan  Bayraktar hakkında  İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yolsuzluk  fezlekelerinin  görüşmeleri  için olağanüstü  toplanacak. Olağanüstü toplantı çağrısı  yapan CHP'ye  MHP, BDP ve Bağımsızlar  destek  veriyor. AKP'den de toplantıya  katılacakları açıklamaları var.
 

Muhalefefetin 184'ü bulması  gerekiyor

TBMM Genel Kurulu,  saat 15.00'de toplanacak. Genel Kurul'da birleşimi Başkanvekili Sadık Yakut yönetecek. Genel kurul'un  çalışmalarına başlayabilmesi için  muhalefetin  toplantı yeter sayısı 184'ü bulması  gerekiyor.
Genel Kurul'da, "Başkanlığın sunuşları" içinde TBMM Başkanlığı Tezkeresi okunacak. Tezkerede; eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, eski AB Bakanı Egemen Bağış ile eski İçişleri Bakanı Muammer Güler hakkında dosyaların geldiği ve Genel Kurulun bilgisine sunulduğu" ifade edilecek.
 

Fezlekeler incelemeye  açılacak mı?

Meclis'e  dosyaların geldiğine  ilişkin  bilginin ardından izlenecek tutum  Genel  Kurul'un gidişatını belirleyecek.  Hükümetin bazı bakanları ve  AKP Grup Yöneticileri, Meclis'te soruşturma  komisyonu kurulduktan sonra  bu fezlekelerin sadece üyeler  tarafından görülebileceğini  o zamana  kadar dosyaların iade edilmesini istiyor.
 
Dosyaların milletvekillerinin incelemesine açılmaması durumunda muhalefetin itirazı nedeniyle Genel Kurul'da usul tartışması bekleniyor.
 
CHP'nin "Meclis soruşturması konusu olan yolsuzlukluk olaylarına ilişkin olarak bakanlar hakkında hazırlanan fezlekelerin Meclis'e zamanında ulaşmasını ve milletvekillerinin anayasadan kaynaklı denetim haklarını kullanmasını engellemesi sonucunu yaratan idari işlemler ve buna ilişkin tüm uygulamaları değerlendirmek üzere" verdiği Genel Görüşmenin öngörüşmesi de aynı gün yapılacak.
 
Genel Görüşme önergesi üzerinde önerge sahiplerinden bir milletvekili 10 dakika, Hükümeti temsilen bir bakan ve gruplar adına birer milletvekili 20'şer dakika konuşacak. Konuşmaların ardından genel görüşme önergesi oylanacak ve genel görüşme açılıp açılmayacağı belirlenecek.
 

Meclis  Tv  yayın yapacak mı?

 
19 Mart  günü  gözler  Meclis TV'de olacak.  Meclis TV'nin olağanüstü toplantıda yayın yapıp yapmayacağı  tartışılıyor.  CHP'nin  İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, TBMM TV'nin Genel Kurulun  çalıştığı  salı, çarşamba ve perşembe  günleri  15.00­19.00 arasında yayın yaptığına dikkat çekti ve  "Olağanüstü  toplantı diye bir ayrım  olmaz.  19 Mart çarşamba  gününe  geliyor. Genel  Kurul'un  çalışma  günü. O nedenle  Meclis Tv yayın  yapar" dedi.
 
Kulislerde TBMM Başkanlığı'nın TRT ile  yaptığı anlaşmaya  göre,  Meclis TV'nin yayın yapacağına  dikkat çekiliyor.

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