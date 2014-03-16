Meclis TV 19 Mart'ta yayın yapacak mı?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Meclis, 19 Mart çarşamba günü AKP'li dört eski bakan Egemen Bağış, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yolsuzluk fezlekelerinin görüşmeleri için olağanüstü toplanacak. Olağanüstü toplantı çağrısı yapan CHP'ye MHP, BDP ve Bağımsızlar destek veriyor. AKP'den de toplantıya katılacakları açıklamaları var.

Muhalefefetin 184'ü bulması gerekiyor

TBMM Genel Kurulu, saat 15.00'de toplanacak. Genel Kurul'da birleşimi Başkanvekili Sadık Yakut yönetecek. Genel kurul'un çalışmalarına başlayabilmesi için muhalefetin toplantı yeter sayısı 184'ü bulması gerekiyor.

Genel Kurul'da, "Başkanlığın sunuşları" içinde TBMM Başkanlığı Tezkeresi okunacak. Tezkerede; eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, eski AB Bakanı Egemen Bağış ile eski İçişleri Bakanı Muammer Güler hakkında dosyaların geldiği ve Genel Kurulun bilgisine sunulduğu" ifade edilecek.

Fezlekeler incelemeye açılacak mı?

Meclis'e dosyaların geldiğine ilişkin bilginin ardından izlenecek tutum Genel Kurul'un gidişatını belirleyecek. Hükümetin bazı bakanları ve AKP Grup Yöneticileri, Meclis'te soruşturma komisyonu kurulduktan sonra bu fezlekelerin sadece üyeler tarafından görülebileceğini o zamana kadar dosyaların iade edilmesini istiyor.

Dosyaların milletvekillerinin incelemesine açılmaması durumunda muhalefetin itirazı nedeniyle Genel Kurul'da usul tartışması bekleniyor.

CHP'nin "Meclis soruşturması konusu olan yolsuzlukluk olaylarına ilişkin olarak bakanlar hakkında hazırlanan fezlekelerin Meclis'e zamanında ulaşmasını ve milletvekillerinin anayasadan kaynaklı denetim haklarını kullanmasını engellemesi sonucunu yaratan idari işlemler ve buna ilişkin tüm uygulamaları değerlendirmek üzere" verdiği Genel Görüşmenin öngörüşmesi de aynı gün yapılacak.

Genel Görüşme önergesi üzerinde önerge sahiplerinden bir milletvekili 10 dakika, Hükümeti temsilen bir bakan ve gruplar adına birer milletvekili 20'şer dakika konuşacak. Konuşmaların ardından genel görüşme önergesi oylanacak ve genel görüşme açılıp açılmayacağı belirlenecek.

Meclis Tv yayın yapacak mı?

19 Mart günü gözler Meclis TV'de olacak. Meclis TV'nin olağanüstü toplantıda yayın yapıp yapmayacağı tartışılıyor. CHP'nin İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, TBMM TV'nin Genel Kurulun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri 15.00­19.00 arasında yayın yaptığına dikkat çekti ve "Olağanüstü toplantı diye bir ayrım olmaz. 19 Mart çarşamba gününe geliyor. Genel Kurul'un çalışma günü. O nedenle Meclis Tv yayın yapar" dedi.

Kulislerde TBMM Başkanlığı'nın TRT ile yaptığı anlaşmaya göre, Meclis TV'nin yayın yapacağına dikkat çekiliyor.