Meclis'ten ihraç edilenler TBMM yerleşkesine giremeyecek

TBMM Başkanlık Divanı, yasama yılının ilk toplantısında güvenlik yönetmeliğini ele aldı. Yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2015’ten sonra Meclis'ten ihraç edilenlerin TBMM yerleşkesine girişi yasaklandı. CHP’li üyelerin karşı çıktığı karar, oy çokluğu ile kabul edildi.

TBMM Başkanlık Divanı, 27. dönem 4. yasama yılının ilk toplantısını Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı’nda yaptı. Toplantıda; TBMM’nin yeni bütçesi, güvenlik ve ödül yönetmeliği ele alındı. Meclis güvenlik yönetmeliğinde yeni düzenleme yapıldı. 1 Ocak 2015 yılından sonra Meclis'ten herhangi bir gerekçeyle ihraç edilenlerin TBMM yerleşkesine girişinin yasaklanması kararlaştırıldı. CHP'li üyeler, karara karşı çıkarak, temel hak ve özgürlüklerin sadece kanun ile sınırlandırılabileceğini ve bu uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade ettiler. Ancak karar, oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan toplantısıda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü” uygulamasında da değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle ödül kazananlara verilen 80 küçük altın uygulaması kaldırıldı.

TBMM’nin 2020 yılında 1 milyar 747 milyon 789 bin TL olan bütçesi, 2021 yılı için 1 milyar 894 milyon 56 bin TL’ye çıkartıldı. Bu bütçenin yüzde 63’ü milletvekili ve personel giderleri için kullanılıyor. (ANKA)