Meclis'teki 5 parti de destek verdi; 2021 “İstiklal Marşı yılı” olarak kabul edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin de imzasının yer aldığı önergeyle, 2021 yılının "İstiklal Marşı yılı" olmasını içeren düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti ortak bir önerge sundu. Yapılan oylamada önerge kabul edildi. Buna göre, ‘İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Kanun'a geçici madde eklenmesini içeren düzenleme kanun teklifine eklendi.

Yapılan düzenlemeyle 2021 yılı, "İstiklal Marşı yılı" kabul edildi. 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“İstiklal Marşı, büyük şair ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un, Anadolu'nun dört bir yanında devam eden Milli Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevi eserdir.

İstiklal Marşı zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanıdır. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un mısraları, Milli Mücadele'nin ruhunu temsil eden, sadece lafzıyla değil manası ve hakikatiyle her an yaşayan bir coşku ve heyecanı yansıtmaktadır.

Bugün yediden yetmişe herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğumuz, ezberlediğimiz ve haykırdığımız İstiklal Marşı'nın her mısrasında tarih, medeniyetimizin ortak değerleri, vatan ve bayrak aşkı bulunmaktadır. 100 yıl önce kaleme alınan ve şairi merhum Akif'in kahraman ordumuza ithaf ettiği bu marş, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla verdiği İstiklal Harbi'nin manifestosudur. Varlığımıza ve birliğimize yönelik her tehdit karşısında, 'nazlı' ve 'şanlı' hilalin altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir.” (ANKA)