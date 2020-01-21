Meclis'te son iki yılda verilen 2 bin 200'den fazla tekliften yalnızca 75'i kanunlaştı

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sorusu üzerine yasama dönemlerinde kabul edilen kanun tasarısı sorularını paylaştı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilen 24 Haziran 2018 tarihinde başlayan 27'nci Yasama Dönemi'nde 2 bin 200'ü aşkın teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulurken bunlardan yalnızca 75'i yasalaştı. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 56 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı. Bu kararnamelerle TBMM'nin yetki alanındaki çok sayıda düzenleme hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin TBMM'yi etkisizleştirdiği yönündeki tartışmalar devam ederken CHP'li Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, 19'uncu Yasama Dönemi'nin başlangıcı olan 1991 yılından 27'nci Yasama Dönemi'ne kadar TBMM'de kabul edilen kanun tasarılarının sayısını paylaştı.

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, 1991 ile 1996 yılları arasını kapsayan 19'uncu Yasama Dönemi'nde 194 kanun tasarısı yasalaştı. 1996 ile 1999 yılları arasındaki 20'nci Yasama Dönemi'nde 226, 1999 ile 2002 yılları arasındaki 21'nci Yasama Dönemi'nde ise 338 tasarı kabul edildi.



2002 ile 2007 yıllarını kapsayan 22'nci Yasama Dönemi'nde 795 kanun tasarısı, 2007 ile 2011 yılları arasındaki 23'üncü Yasama Dönemi'nde 513 kanun tasarısı, 2011 ile 2014 arasındaki 24'üncü Yasama Dönemi'nde ise 381 kanun tasarısı yasalaştı.

Hükûmet kurulamadığı için TBMM'nin çalışmadığı 25'inci Dönem'de yasama çalışması yapılmazken 2015 ile 2018 yıllarını kapsayan 26'ncı Yasama Dönemi'nde 446 kanun tasarısı kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 24 Haziran 2018 tarihinde başlayan 27'nci Yasama Dönemi'nde yeni sisteme uygun olarak hükümetten gelen tasarılar yerine milletvekilleri yasa teklifi vermeye başladı. Bu kapsamda yılbaşına kadar 2 bin 200'ü aşkın teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulurken bunlardan yalnızca 75'i yasalaştı. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 56 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı. Bu kararnamelerle TBMM'nin yetki alanındaki çok sayıda düzenleme hayata geçirildi.