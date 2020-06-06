Meclis’te milletvekillerine ait 1062 fezleke bekliyor

CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki ceza 20 Eylül 2018'de onandı. Karar 16 ay bekletildikten sonra 30 Ocak tarihinde meclis'e gitti. Yazı 4 ay sonra aniden ele alındı. Yargıtay kararı için 20 ay sonra işlem yapıldı. 2012’de ‘’Çözüm Süreci’’ devam ederken PKK ana davasından 21,5 yıl hapse mahkûm olan, daha sonra iki yıl daha ceza alan BDP Van Milletvekili Kemal Aktaş’ın dosyası da Yargıtay tarafından onanıp TBMM’de gönderilmiş ancak iki yıl bekletilip dönem sonuna ertelenmişti. Meclis Komisyonu'nda halen 1062 fezleke görüşülmeyi bekliyor. Ancak Yargıtay tarafından cezası onanıp vekilliği düşme aşamasına gelen dosya yok.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, çeşitli suç iddiaları ile gönderilen fezlekelerden 769'u HDP'li vekiller, 34'ü ise DBP'li Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında… AKP'lilere ait 10, CHP'ye ait 219, MHP'ye ait 9, İYİ Parti'den 6, TİP'ten 7, bağımsızlardan da 6 dosya yer alıyor.

Bu dosyalar toplam 183 milletvekilini kapsıyor. Bir vekil hakkında birden fazla dosya bulunabiliyor. Geçen dönemden 252 fezleke bu döneme devretti. Haklarında dosya bulunan 183 vekilden 9'u AKP'li, 98'i CHP'li, 59'u HDP'li, 6'sı MHP'li, 6'sı İYİ Partili, 2'si TİP'li, 2'si DBP'li ve biri de bağımsız vekillere ait.