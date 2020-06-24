Meclis'te Koronavirüs önlemi: Çay ocakları kapatılıyor

TBMM'de Covid-19 tedbirleri kapsamında nedeniyle çay ocakları kapatılıyor, yerlerine seyyar çaymatikler kurulacak.

TBMM’de 19 çalışana Koronavirüs teşhisi konulmasının ardından yeni önlemler alındı. TBMM Genel Sekreterliği’nin verdiği bilgiye göre bundan sonra Meclis Ana Binası ve Halkla İlişkiler Binası’ndaki bütün çay ocakları kapalı olacak. Seyyar çaymatikler kurulacak ve buralarda tek kullanımlık karton bardaklarla çay servisi yapılacak. Genel Kurul iktidar ve muhalefet kulislerinde çay ocakları açık olacak ancak servis seyyar çaymatikler aracılığı ile yine tek kullanımlık karton bardaklar ile yapılacak.

Meclis’te Koronavirüs testi pozitif çıkan personelin toplam sayısı 19’a yükselmişti. En son TBMM Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda görevli, Basın Bürosu Şefi M.K’da da Covid-19 tespit edilmişti. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, parti grubunun bulunduğu kattaki çay ocağı personelinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, “Bizim kattaki çay ocağı da kapandı, inşallah bunları aşacağız” demişti. (ANKA)