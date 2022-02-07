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Meclis'te Koronavirüs önlemi: Çalışmalara bir hafta ara verildi

Tatil döneminde seçim bölgelerine giden milletvekilleri ile Meclis personelinde vakaların hızla artması bu kararın alınmasında etkili oldu

07 Şubat 2022 18:34

Tatilde seçim bölgelerine giden vekiller ve Meclis personeli arasında vakaların hızla artmasından dolayı TBMM'de çalışmalara 1 hafta ara verildi.
 
20 Ocak’ta okullardaki yarıyıl tatili ile birlikte çalışmalarına ara veren ve 1 Şubat’ta mesaiye başlayan Meclis, bu kez Covid-19 molası verecek. TRT Haber'in aktardığına göre Koronavirüs vakalarındaki artış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de etkiledi. Artan vakalar nedeniyle çalışmalara ara verildi. Tatil döneminde seçim bölgelerine giden milletvekilleri ile Meclis personelinde vakaların hızla artması bu kararın alınmasında etkili oldu.

15 Şubat'a kadar devam edecek

Son bir ayda sadece AKP’den 40 milletvekilinin testi pozitif çıktı. Virüse yakalanan diğer siyasi partilere mensup milletvekillerinin tedavileri de sürüyor.
 
Virüse yakalanan milletvekillerinin birçoğunun ikinci kez enfekte olduğu bilgisi verildi.
 
Meclis çalışmalarına verilen zorunlu mola 15 Şubat’a kadar devam edecek.
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