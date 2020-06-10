Meclis'te çalışan bir personelde Koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs nedeniyle çalışmalarına ara vermesinin ardından 2 Haziran'da tekrar çalışmaya başlayan TBMM'de Genel Sekreterliği'nin bulunduğu katta görevli bir personelde Koronavirüs tespit edildi. Meclis'ten yapılan açıklamada söz konusu personelin ev karantinasında olduğu ve temas eden diğer personellerin değişiminin yapıldığı bildirildi.

TBMM, Genel Sekreterlik'in bulunduğu katta görevli bir personelde Covid-19 tespit edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Mecliste düzenli olarak yapılan Covid-19 testleri sonucunda, Genel Sekreterlik'te çalışan bir personelde virüs tespit edildiği ve söz konusu personelin ev karantinasına gönderildiği kaydedilirken, sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "TBMM Genel Sekreterliğinde bir çalışanın geçtiğimiz hafta Koronavirüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış Genel Sekreterlik'in karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir."