Meclis'te bir kişinin daha Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir kişinin daha yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

Meclis’te geçen günlerde bir garsonda Covid-19 teşhis edildiği belirtmiş, dün 6 personelin daha virüse yakalandığı açıklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, TBMM Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda görevli, Basın Bürosu Şefi M.K'da da Covid-19 çıktı. Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt, gazetecilere M.K. ile teması olan kişilerin test yaptırması gerektiğine dair bilgi notu geçti.

Vekillere haftada 2 kere test

Meclis Genel Sekreterliği, tüm milletvekillerine Meclis Başkanı onayı ile yazı göndermişti. Buna göre vekiller dün parlamentoya giderken Covid-19 testi olmuştu. Ayrıca vekillere haftada iki kere test yaptırma tavsiyesinde de bulunuldu.

Meclis hastanesindeki tüm personele de test yapma zorunluluğu getirildi.

TBMM’de Covid-19 salgının başından bugüne kadar toplam 17 kişide virüs tespit edildiği biliniyor.