Meclis'te "Az yiyin beyler" kavgası

Görüşmeler sırasında söz alan İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Peşin doğal gaz alıyorum, kartım var ama sonradan bana doğal gaz fiyat farkı geliyor. Çünkü soygun düzenini böyle kurdunuz. Bu soygun olduğu sürece doğal gaz tüketenlerin yüzüne nasıl bakıyorsunuz?" diye sordu. Yokuş, daha sonra bir memurun yazdığını dile getirdiği "Az yiyin beyler, az yiyin" şiirini okudu.

Bunun üzerine AKP milletvekilleri, Yokuş'a tepki gösterdi.

Söz alan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu üslubun, AKP'ye alenen hakaret olduğunu söyledi.

'AKP hükûmetlerinin, 17 yıl boyunca milletin kaynaklarını mali disiplinle yine milletin hizmetine sunmaya çalıştığı' görüşünü dile getiren Özkan, "Milletimiz eğer 10 küsur seçimden beri bu davaya, reisimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol vermişse bu milletin kaynaklarını en disiplinli şekilde kamu finansmanında kullandığımız içindir." dedi.

Bu sırada AKP ile İyi Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

İki partiye mensup milletvekilleri, birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerini uyararak, yerlerine oturmalarını istedi. Bilgiç, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Gerginlik bir süre arada da devam etti. Bunun üzerine tekrar Genel Kurul Salonu'na gelen TBMM Başkanvekili Bilgiç, Başkanlık kürsüsü önüne yığılan milletvekillerine dağılmaları uyarısında bulundu.

Bilgiç, düzenlemenin yasalaşmasının ardından birleşimi 18 Şubat Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.