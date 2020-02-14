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Meclis'te "Az yiyin beyler" kavgası

14 Şubat 2020 17:15

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AKP ve İyi Parti arasında doğal gaz fiyatları yüzünden tartışma çıktı.

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