Meclis'te 2 milletvekilden birinin koruması var.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Meclis Başkanlık Divanı’nın toplantısında gündeme geldi. Bazı üyeler korumalar nedeniyle Meclis kampüsü, Genel Kurul salonuna açılan kulis ve koridorlarda yaşanan yoğunluktan bahsetti. Bunun üzerine yetkililer Meclis’te 300’e yakın milletvekilinin koruması olduğunu açıkladı. Özellikle birden fazla koruması olan, daha önce bakanlık yapmış milletvekilleri de dikkate alındığında yakın koruma sayısı toplamda 400’e ulaşıyor. Edinilen bilgiye göre bu korumaların çok büyük kısmı AK Parti milletvekilleri için görev yapıyor. Milletvekillerine verilen yakın koruma polislerinin hangi risk değerlendirmeleri doğrultusunda görevlendirildiğini bilmek mümkün değil ama kendi iç güvenlik uygulaması olan Meclis kampüsü içinde dolaşmamaları gerektiğini söyleyen çok sayıda vekil de var. Kontrollü giriş-çıkış yapılan, tüm ziyaretçilerin kapsamlı aramadan geçtiği Meclis’te en azından korumaların dolaştıkları alanların sınırlandırılması isteniyor." ifadesini kullanıldı.