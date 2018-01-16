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Meclis tarihinde ilk: 'Kürdistan' diyen Baydemir'in maaşından 12 bin lira kesildi!

Osman Baydemir'e maaşının 3'te 1'i yatırıldı

16 Ocak 2018 06:15

Meclis Genel Kurulu’nda ‘Kürdistan’ dediği için geçici çıkarma cezası alan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, ay başında maaşını alırken bu cezanın maddi boyutuyla da karşılaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Meclis Mali İşler Başkanlığı, 12 bin 322 lira ‘ceza kesintisi’ yaparak milletvekilinin maaşının sadece üçte birini hesabına yatırdı.

Meclis tarihinde ilk kez uygulanan ceza, TBMM’nin yeni içtüzüğüne dayanılarak yapıldı.

HDP’li Osman Baydemir’e, 15 Ocak’taki maaş ödemesinden önce TBMM yönetiminin, “İçtüzük 163. madde kesintisi: 12 bin 322 lira” bildirimi gönderilmişti.

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