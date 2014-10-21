Meclis Soruşturma Komisyonu’nda gözler iki aylık sürede

AKP’nin dört eski bakanının 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet olaylarındaki rolü ve bağlantıları için kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu’nda gözler iki aylık ek süreye çevrildi. Komisyon son toplantısında, TBMM Başkanlığı’ndan iki aylık ek süre talep etmişti. Başkanlık, ek süre verdiyse bugün genel kurulda okunacak.

Meclis komisyonu, 209 şüpheli hakkında verdiği takipsizlik kararının gölgesinde çalışmalarını yürütüyor. Komisyon, yargıdan çıkan kararın çalışmaları etkilemeyeceği görüşünde.

CHP komisyona 47 ismin dinlenmesi için liste sundu. MHP ve HDP’nin de dinlenecek kişi listesini sunması bekleniyor.

Bu arada, AKP’li komisyon başkanı Hakkı Köylü’nün de bulunduğu alt komisyon İstanbul Adliyesi’nde dosyalarla ilgili çalışacak.

AKP’liler ne yapar?

Meclis Soruşturma Komisyonu’nda en merak edilen AKP’nin dört eski bakanıyla ilgili izleyeceği tavır. Kulislerde, üç dönemi sona erecek milletvekillerinin bakanların aklanmasından yana oy kullanmayacağı belirtiliyor. AKP içinde çok sayıda milletvekili yolsuzluk işlerinden rahatsız.