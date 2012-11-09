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Meclis, sarayları Kültür Bakanlığı'na devrediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Çiçek ile Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Meclis'in yönetiminde bulunan milli sarayların bakanlığa devri konusunda mutabakata vardı

09 Kasım 2012 14:29

Aralarında Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı'nın da bulunduğu tarihi yapılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devrediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Meclis'in yönetiminde bulunan milli sarayların bakanlığa devri konusunda mutabakata vardı.

Halen, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları ile Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Florya Atatürk Deniz Köşkü, Yalova Atatürk Köşkleri, Yıldız Sarayı-Şale gibi bazı saray, köşk ve müzeler Meclis'in yönetiminde bulunuyor.

Kültür Bakanlığı ayrıca, Suru Sultani olarak adlandırılan Topkapı Sarayı’nı çevreleyen surları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden almak için talepte bulundu.

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