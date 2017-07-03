Meclis polis adaylarına soruldu: TBMM'de kimi tanıyorsun?

TBMM’de rutin güvenlik önlemlerini alacak. 15 Temmuz benzeri bir saldırı anında Meclis’i savunacak polisleri belirlemek için özel bir komisyon kuruldu. Aday polislere yöneltilen “Meclis’te kimi tanıyorsun?” sorusuna isimle yanıt verenler “eksi” aldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, yeni dönemde çalışacak güvenlik ekibini gençleştirmeyi de hedefleyen Meclis özel bir sınav yaptı. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Meclis için uygun gördüğü polislerden oluşan isimler, önce illerinde yapılan görüşmelerle ön elemeye tabi tutuldu. Sonra da TBMM Emniyet Müdürü ve iki Meclis Genel Sekreter Yardımcısı ile bir psikologdan oluşan komisyon tarafından tek tek mülakata alındı.

Boylar en az 1.75

Öncelikle Meclis’e alınacak polislerde belli mesleki kriterlerin yanı sıra en az 1.75 boy koşulu arandı. Meclis’te askerlerin yerine törensel nöbetleri de üstlenen polisin böylece görsel olarak da yeterli olması sağlanacak. İstihbarat raporları temiz olan, FETÖ ile bağlantı kuşkusu bulunmadığı düşünülen isimler mülakata alındı. İstihbarat raporları doğrultusunda oluşturulan son liste ile mülakata alınan polislere ayrıntılı sorular yöneltildi. Nereli oldukları, aileleri, eğitimleri soruldu.

Sürekli milletvekilleriyle çalışacakları ve zaman zaman ana giriş kapıları başta olmak üzere birçok noktada daha çok da ziyaretçileri yüzünden karşı karşıya gelecekleri için, polislerin sakin bir şekilde sorun çözme yetenekleri gözlendi.

Bu tür durumlarda sorunların krize dönüşmesini önleyebilecek yapıda ve kriz çözebilecek, diyalog kurabilecek yetenekte olup olmadıkları araştırıldı. Bunlar artı puan olarak kaydedildi.

Cevap veren yandı

Komisyon Meclis’te görev yapacak polislerin hem bir siyasi hareketle bağlantısız olmaları için, hem de “torpil” ile hareket etmeleri durumunda sorun yaratacak olmaları nedeniyle adayların siyasi bağlantısını sorguladı. Bunun için de, “Meclis’te tanıdığın var mı, kimi tanıyorsun” sorusu yöneltildi. Ayrıca, memleketinin milletvekilleri ya da belediye başkanlarını tanıyıp tanımadıkları soruldu. Bu sorulara uzun cevaplar veren, sorulan kişileri yakından tanıdığını ifade edenlerin isimlerinin karşısına “eksi” işareti konuldu.

Bakanlık karar verecek

Meclis’teki görüşmelerden sonra listeler, değerlendirmelerle birlikte İçişleri Bakanlığı’na gönderildi. Hem bu puanlama sonuçları hem de derinlemesine yapılacak güvenlik ve istihbarat çalışmasından sonra Meclis’e alınacak polisler İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek.