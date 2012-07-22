Meclis personeline 'abi', 'abla', teyze' yasak!

TBMM personeline önümüzdeki dönem için hizmet içi eğitim verilmeye başlandı. Meclis personeli, milletvekillerine “sayın” diye hitap edecek. Ziyaretçilere, “abi, abla, teyze” yerine “hanımefendi, beyefendi” denilecek.

Hürriyet'in haberine göre, TBMM, geleneksel yeni dönem hazırlıklarına başladı. Sekreter, danışman, polis ve çayçılara verilen hizmetiçi eğitimin ana konusunu, milletvekilleri ve vatandaşlarla doğru diyalog oluşturdu. Meclis personeli, yeni dönemde daha nazik ve daha steril olacak. Hizmetiçi çalışmaları çerçevesinde son hafta, çay ocaklarında çalışan personele nezaket ve hijyen kuralları bir kez daha anımsatıldı. Verilen eğitime göre, Meclis personeli milletvekillerine “sayın” diye hitap edecek. Ziyaretçilere, “abi, abla, teyze” yerine “hanımefendi, beyefendi” denilecek.

Hijyene özen gösterilecek

Çay ocakları ve lokantalarda hijyene özen gösterilecek. Çay bardakları, kullanan kişilerin dokunduğu üst ve ortadan değil, alttan tutularak servis edilip, toplanacak. Böylece, mikrop taşınması, bulaşıcı hastalıklarla temasın önlenmesi sağlanacak. Kulislerdeki sehpalar eldiven takılarak temizlenecek.

Meclis’te görevli polis ve sekreterlere verilen derslerde de insan ilişkileri, sabır, inandırıcılık, nezaket konularında temel kurallar şöyle anımsatıldı:

Vatandaşın yüzüne bakın

“Önyargılarınızdan kurtulun. Bu özellikle siyaset yapan ve siyasetçilerle çalışanlar için çok önemlidir. İnsanlara kılık kıyafetine, fakir zengin oluşuna, makam ve mevkisine göre davranmayın. Vatandaşla temas ederken, yüzüne bakın. Reddederken bile yüzüne bakın. Sihirli sözcükleri kullanın. Gülümseyerek ‘hoşgeldiniz’ demek çok önemlidir. Pozitif yaklaşın. Meclis’e gelen vatandaşın sorunlarını dinleyin. Sorunlarının çözüm yeri burası olmasa bile dinlemeniz onları rahatlatır. Bu kişileri doğru yönlendirin.”

‘Bayan’ yerine ‘kadın’ denilecek

Daha önce de “kadın” yerine “bayan” kelimesi kullanılan TSK Personel Yasası’ndaki değişiklik önerisi, “bayan” sözüyle mücadele eden TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun takibine girmişti. Komisyon Başkanı Ak Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, “toplumsal cinsiyet eşitliği açısından kadın- erkek tanımının yerleşmesine çalıştıklarını, bunun için bütün mevzuatı mercek altına aldıklarını” belirterek, “bayan” denilen yasa önerisini de hemen incelemeye aldıklarını söylemişti.