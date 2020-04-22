Meclis personeli, salgın günlerinde 35'ten fazla ülkeye gitmiş

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'ten yanıt geldi. Buna göre, yeni tip Koronavirüs'ün görülmeye başlandığı Aralık 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında Meclis'te çeşitli görevlerde bulunan personel 29 ülkeye gitmiş. Aralık 2019-12 Mart 2020 tarihleri arasında “izinli” olan personel de 13 ülkeye gittiklerini TBMM yönetimine bildirmiş.

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, TBMM Başkanı Şentop’un yanıtlaması için verdiği önergede, “TBMM’de ve bağlı birimlerde çalışan üst düzey yönetici ve personelden Aralık 2019 - Mart 2020 tarihleri arasında yurt dışına çıkan kişiler mevcut mudur? Mevcut ise hangi ülkelere gidilmiştir” sorularını yöneltti. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Bilgiç, şu bilgileri paylaştı:

“2019 yılının aralık ayından itibaren kurumumuzdan çeşitli personel, ABD, Fransa, Gürcistan, Finlandiya, Cibuti, Romanya, Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Kuzey Makedonya, Rusya, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, İran, Burkina Faso, Belçika, İspanya, İsviçre, Malezya, Almanya, Hollanda, İrlanda, Kanada, İsveç, Fas, Katar ve Pakistan’a görevli olarak gitmiştir. Ayrıca yıllık izinli olarak kurumumuz personelinin Aralık 2019-12 Mart 2020 tarihleri arasında KKTC, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Birleşik Krallık, ABD, Meksika, Ukrayna, Rusya, Balkan ve Orta Avrupa ülkelerine gittiklerini beyan ettikleri tespit edilmiştir. TBMM’de sağlık, temizlik, güvenlik ve ikram hizmetinde görev yapan personele ücretsiz eldiven ve maske dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca TBMM yerleşkesi ve ek hizmet binalarında bulunan koridorlara el dezenfektanları takılmıştır. Salgınla mücadele için TBMM bütçesinde yeterli ödenek bulunmaktadır.”