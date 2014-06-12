Meclis özel oturumu iptal edildi

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Musul'daki Türk Konsolosluğuna girerek 49 konsolosluk çalışanını rehin alması üzerine TBMM'de bugün yapılacak olan özel oturum iptal edildi.



AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Musul'daki gelişmelerle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda yapılması planlanan Genel Görüşme'nin ertelendiğini belirterek, öncelikle siyasi parti genel başkanlarının konuyla ilgili bilgilendirileceğini söyledi.

Dıişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da parti liderlerinden randevu talep edeceği bildirildi