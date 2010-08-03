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Dünya

Meclis oturumunda porno yayını

Endonezya'da meclis oturumunda milletvekilleri bir anda ekranda çıkan porno görüntülerle şok yaşadılar.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Endonezya'da meclis oturumunda güncel haberlerin ve gelişmelerin aktarıldığı ekranı takip eden milletvekilleri, gazeteci ve misafirler bir anda ekranda çıkan porno görüntülerle şok yaşadı.
 Eylemin arkasında Endonezya'da ifade özgürlüğünü savunan hacker'ların olduğu düşünülüyor.

İlk etapta müdahale edilemeyen görüntüleri yok etmek tam 15 dakika sürdü. Meclis Başkanı Marzuki Alie, eylemi yapanların tespit edilip güvenlik birimlerine şikayet edileceğini ve cezalandırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono, geçtiğimiz günlerde internette yayılan Endonezyalı ünlü bir çiftin sevişme görüntüleri üzerine “daha sıkı internet denetimi” olması gerektiğini söylemişti. 230 milyon nüfuslu Endonezya, yüzde 86’sının Müslüman olduğu nüfusuyla dünyadaki en kalabalık Müslüman ülke.

Seksi yıldız politikacı

Porno skandalı, ülkenin en seksi yıldızı Julia Perez’in politikaya soyunmasının tartışıldığı döneme denk geldi. Fransa ve Hollanda’da 10 yıl yaşadıktan sonra 2007’de Endonezya’ya dönen ve ülkenin en çok tanınan seksi yıldızı Perez, aralık ayında Pacitan’daki yerel seçimlere katılma peşinde.

Muhafazakârlar ise, seçim yasasını değiştirerek “ahlaki kusurları” bulunanların seçimlere girmesini önlemeye çalışıyor.



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