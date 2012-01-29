Meclis otoparkında unutulanlar



T24- TBMM yönetimi, Meclis’in kapalı otoparkında sık sık yaşanan yer bulamama sorununun kaynağını araştırdı.550 milletvekili olmasına rağmen 360 otomobillik yer bulunan kapalı otoparkta, yıllardan beri otomobilini almayan eski milletvekilleri olduğu saptandı. 23 eski milletvekilinin otomobili son 1 yıldır yerinden bile oynamadı. Aralarında 16’ncı Dönem Milletvekili Hidayet Çelebi’ye ait otomobil de bulunuyor. Yetkililer, 1977 yılındaki seçimlerde parlamentoya giren Çelebi’nin yakınlarından da yanıt alınamadığını belirttiler.











Hürryet'in haberine göre, son 1 yıldan beri otoparkta bekleyen ve bulundukları yerden oynatılmayan otomobillere sahip eski milletvekilleri arasında Arslan Savaş Arpacıoğlu (17’nci dönem), Muzaffer Atılgan (18’inci dönem), Mustafa Kaçmaz (19’uncu dönem) Muzaffer Yıldız (20’nci dönem), Ali Kemal Başaran da (21’inci dönem) bulunuyor. TBMM yönetimi, eski milletvekillerine bir yazı gönderip otomobillerini çekmelerini istedi. Verilen süre içinde çekilmemesi halinde, otomobiller çektirilecek.

Meclis otoparkı, önceki yıllarda da sık sık tartışma konusu olmuştu. 2002 yılında Ömer İzgi’nin TBMM Başkanlığı döneminde, aralarında 12 Eylül ihtilalinden önce milletvekili olanlar da dahil, 37 eski milletvekilinin otomobillerini TBMM kapalı garajında unuttukları ortaya çıkmış, bu milletvekillerine, “otomobillerinizi alın” çağrısı yapılmıştı. O dönemki listede bulunan 16’ncı Dönem Milletvekili Hidayet Çelebi ile 18’inci Dönem Milletvekili Muzaffer Atılgan otomobillerini almadı. Bu otomobillerin bekleme sürelerinin 20 yıla yaklaştığı ortaya çıktı.





Tek kart verilecek





Milletvekillerine ayrılan kapalı otoparkta 360 otomobillik yer bulunuyor. Normal koşullarda bakanlar, makam otomobili olanlar, ya da Meclis dışında bulunan milletvekilleri düşüldüğünde, bu yerlerin yeterli olması gerekiyor. Yetkililer, milletvekillerine 3 araç kartı verildiğini, bu kartların, danışman, sekreter ya da yakınları tarafından kullanıldığı için sorun yaşadıklarını belirttiler. Yönetim, milletvekillerine tek kart verilmesi, milletvekilinin otomobilini kim kullanırsa bu karta sahip olması şeklinde düzenleme yapmayı planlıyor