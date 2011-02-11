-MECLİS ÖNÜNDE ''TORBA'' PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi bir grup, TBMM'de görüşülen ''Torba Tasarı''yı protesto etti. TBMM'nin Dikmen Kapısı önünde toplanan KESK üyeleri, üzerinde ''Torba Yasa geri çekilsin'' yazılı pankart açtı. ''Bu yasa meclisten geçmeyecek'' şeklinde slogan atan grup adına konuşan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Tuğrul Culfa, torba tasarının esnek ve güvencesiz istihdam getirdiğini ileri sürerek, kamu emekçilerinin güvencesizliğe mahkum edileceğini iddia etti. Torba tasarının meclisten geçmesi halinde ''200 binden fazla gencin asgari ücretinin 80 lira azalacağını'' ifade eden Culfa, ''Kısmi süreli çalıştığı için sigorta primi eksik yatanlar eksik süreyi 30 güne tamamlamak için kendi ceplerinden ödeme yapacaklar, yapmazlarsa hastaneye gittiklerinde muayene olamayacaklardır. Şirketler kadrolu çalıştırmak yerine sadece ihtiyacı olduğunda işçi çalıştıracak, kısa süreli çalıştırmanın yolu açılacaktır. Geriye kalan süreyi 30 güne tamamlamak için kendi cebinden primini yatıramayan hiçbir çalışan, ömür boyu emekli olamayacaktır'' dedi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem, olaysız sona erdi.