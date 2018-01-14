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Meclis önünde kendisini yakan işçiyi Ankara Valisi Topaca ziyaret etti

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) önünde kendisini yakan inşaat işçisi Sıtkı A

14 Ocak 2018 16:58

ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin (TBMM) önünde kendisini yakan inşaat işçisi Sıtkı A.’yı, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Başbakanlık yetkilileri, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Olay, geçen cuma günü, TBMM Dikmen Kapısı girişine 50 metre uzaklıktaki Meclis Hastanesi\'nin önünde meydana geldi. İnşaat işçisi Sıtkı A. (39), geçirdiği iş kazası nedeniyle 5 yıldır çalışamadığını ve maddi sıkıntıları olduğunu söyleyerek, üzerine benzin döküp, kendisini yaktı. Sıtkı A., üstünü saran alevler söndürülürken, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yüzünde ikinci, kolunda ise birinci derece yanıklar oluşan Sıtkı A.\'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ankara Valisi Topaca ile Başbakanlık yetkilileri de Sıtkı A.\'yı yanık tedavi merkezinde ziyaret etti. Vali Topaca ve beraberindekiler, Sıtkı A.\'ya \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu.
Öte yandan Başbakanlık yetkililerinin daha önce kendisini telefonla aradığını belirten Sıtkı A., kendisinin arkasında duracaklarına dair söz aldığını söyledi.

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