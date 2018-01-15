Meclis önünde kendini yakan işçiyle görüşmek isteyen avukata engel: Emir valilikten

Ankara'da Meclis'in önünde kendisini ateşe veren işçi Sıtkı Aydın avukatıyla görüştürülmedi. Avukat Kazım Bayraktar'ın hastaneye girişi polis tarafından engellendiği iddia edildi.

Evrensel'in haberine göre, Ankara’da 12 Ocak akşamı Meclis önüne gelerek geçinemediğini söyleyen ve bedenini ateşe veren 15 yıllık kalıp ustası Sıtkı Aydın’la bulunduğu Ankara Numune Hastanesi'nde görüşmek isteyen avukat polis engeliyle karşı karşıya kaldı. Polis bu engeli valilik emriyle izah ediyor.

İnşaat-İş Sendikası avukatı Kazım Bayraktar, bugün Sıtkı Aydın’la görüşmeye gitti. Bayraktar'ın hastaneye girişi polis ve hastane personeli tarafından engellendi.

Avukat Kazım Bayraktar’la polis arasında şu tartışma geçti:

Polis: Siz kimsiniz?

Kazım Bayraktar (KB): Ben avukatım, işçiyle görüşmeye geldim.

Polis: Giremezsiniz.

KB: Gözaltı işlemi mi yapıyorsunuz?

Polis: Siz kimsiniz?

KB: Ben avukatım, girerim.

Polis: Giremezsiniz.

KB: Gözaltı işlemi varsa açıkça söyleyin.

Polis: Gözaltı işlemi yok, valilik emri var.

KB: Valilik bu konuda emir veremez, varsa gösterin.

Polis: Şu an ifadesi alınıyor.

KB: İfadesi alınıyorsa avukat olarak yanında bulunacağım.

Polis: Şüpheli sıfatıyla değil müşteki sıfatıyla.

KB: Müşteki de olsa sendikanın avukatıyım. Müşteki sıfatıyla da olsa yanında bulunacağım.

Polis: Vekaletiniz var mı?

KB: Yetkim var. İnşaat İşçileri Sendikasının avukatıyım.

Amir: Sendika üyesi mi?

KB: Sendika üyeliği seni ilgilendirmez, gözaltı işlemi yapmıyorsan çekil. Gözaltı işlemi yapıyorsan, kendisine sor müdafisiyim.

Hastane personeli: Amirin emri var, giremezsiniz içerde ifadesi alınıyor.

KB: İfade alınıyorsa ben avukat olarak yanında bulunacağım.

Bunun üzerine işçiye gözaltı işlemi mi yapıldığını soran Bayraktar, “Gözaltı işlemi yok, valilik emri var” yanıtını aldı. Bu arada polis amiri sendika avukatı Kazım Bayraktar’ın önüne geçerek yetki belgesi sordu. Avukat Kazım Bayraktar aynı cevapları verdi. Hasta yakını olduğunu söyleyen iki kişi, “Biz avukat istemiyoruz” dedi. Kazım Bayraktar ise “Reşitse karışamazsınız. Kendisi avukat istemediğini söylerse giderim” dedi. Ancak polis yine de Bayraktar'ı içeri almadı.

Evrensel'e yaşadıklarını aktaran Bayraktar, valinin sözlü emriyle Sıtkı Aydın'ın kimseyle görüştürülmediğini söyledi. Yaşanan olayın infial yaratmasından endişe edildiğini ve bu nedenle Aydın﻿ üzerinde baskı uygulandığını düşündüklerini aktaran Bayraktar, bunun adeta fiili bir gözaltı işlemi olduğunu dil getirdi.