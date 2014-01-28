TBMM önünde 3 kişi kendini yakmaya çalıştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bugün öğlen saatlerinde gergin dakikalar yaşandı.
Meclis’in Dikmen girişi önünde 3 kişilik bir aile kendini yakmaya çalıştı.
Öğle saatlerinde TBMM önüne gelen üç kişilik bir aile Dikmen Kapısı girişinde, ‘kızlarının kayıp olduğu’ gerekçesiyle yanlarında getirdikleri benzinle kendilerini yakmak istedi.
İsimleri öğrenilemeyen ailenin babası, pet şişedeki benzini üzerine döktü, bir yandan da çevreye yaşadıkları sıkıntıyı anlatmaya çalıştı.
Baba, anne ve oğullarının birlikte gerçekleştirdiği eylem üzerine Meclis’te görevli güvenlik ekipleri harekete geçti.
Polisler, üzerine benzin döken aileye müdahale ederek, engelledi. Üç kişilik aile gözaltına alındı.