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Meclis önünde eylem: Sözünüzü tutun!

'Kaçak sarayı boşaltın, taşeronu ve iş cinayetlerini durdurun'

23 Haziran 2015 17:33

Halkevleri üyesi bir grup, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde eylem yaptı. TBMM Dikmen Kapı girişinde toplanan grup seçimden önce verilen sözlerin tutulması çağrısında bulundu. Eylemde, 'Asgari ücret bin 500 TL, sözünüzü tutun', 'Taşeronu ve iş cinayetlerini durdurun, sözünüzü tutun', 'Kaçak sarayı boşaltın, sözünüzü tutun' sloganları atıldı. 

 

DHA'dan Tahsin Güner ve Muhammet Bayram'ın haberine göre, Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Samut Karabulut, "Halkımız oy verdi. Meydanlarda halkı yoksullaştıran taşeronca kölece çalışma koşulları getiren, işçileri ölümüne çalıştıran yasaların kaldırılacağı sözleri verildi. Asgari ücretin bin 500, bin 800 lira olacağına dair sözler verdiler. 17-25 Aralık'ta 'Yalan Rüzgârı' dizisine dönen bütün toplumun izlediği yolsuzlukların hesabını, hırsızlıkların hesabını, ayakkabı kutularının hesabını soracaklarına dair sözler verdiler. Kadın cinayetlerini durduracaklarına dair sözler verdiler" ifadelerini kullandı. 

 

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