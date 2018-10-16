Meclis önünde durmayan traktöre ateş açıldı

Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız traktörün sürücüsü, araçları ezerek ilerlediği Çankaya Caddesi'nde yakalandı. 45 yaşındaki sürücü Aydın Sakarya'nın, "traktörünü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapmayı planladığını" söylediği öğrenildi.

Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polisler, Atatürk Bulvarı'nda seyreden plakasız bir traktörün sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan traktör sürücüsü, önündeki araçlara çarparak, Çankaya yönüne doğru ilerledi. TBMM'nin Çankaya kapısı önünde polisin uyarı ateşi açması da traktör sürücüsünü durduramadı.

Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ettiği traktörün sürücüsü, birçok aracı altına alarak ezdi. Sürücü, Çankaya Caddesi'nde bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İsminin Aydın Sakarya olduğu öğrenilen Beypazarı nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki şoför gözaltına alındı.

Herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirilen Sakarya'nın, polise verdiği ilk ifadede, "traktörünü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapmayı planladığını" söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten açıklama

Ankara'yı hareketli anlar yaşanmasına neden olan olayla ilgili Ankara Valiliği de detaylı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şöyle:

"16 Ekim 2018 günü saat 09.30 sularında İlimiz Çankaya İlçesinde seyir hâlindeki bir traktörün karıştığı mala zarar verme olayıyla ilgili olarak aşağıdaki hususlar tespit olunmuştur:

1. Polisin, durumundan şüphelenerek dur ihtarında bulunduğu traktör sürücüsünün yapılan ikazlara rağmen durmaması sonucu, ekiplerimizle traktör sürücüsü arasında kovalamaca yaşanmış ve söz konusu araç Şehit Ersan Caddesi üzerinde durdurularak kontrol altına alınmıştır.

2. Olayda ilk belirlemelere göre 6 araçta maddi hasar meydana gelmiştir.

3. Olayın faili A.S.nin Beypazarı İlçesinde çiftçilikle uğraştığı ve 2007 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır.

4. Sürücünün üzerinde ve traktörde yapılan aramada suç teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır. Söz konusu olayın terör boyutu bulunmamakta olup konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."