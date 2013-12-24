Meclis kulislerine göre hangi bakanlar kabine dışı kalacak?

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP'de, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kabinede yapacağı değişikliğe kilitlendi. 17 Aralık yolsuzluk-rüşvet operasyonunun yeni kabineyi nasıl etkileyeceği merak konusu. Kulislerde, Başbakanın, 'cemaatin dediği oldu' dedirtmeyeceği belirtiliyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve AB Bakanı Egemen Bağış'ın koltuklarında kalmayacağı belirtiliyor. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yerini koruması bekleniyor.

Nurettin Canikli Başbakan Yardımcısı

Kulislerde, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin başbakan yardımcılığında adı geçiyor. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu'nun, sonunda muradına ereceği ve Adalet Bakanı olacağı söyleniyor. Muammer Güler'in yerine başbakanın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan'ın adı geçiyor. AB Bakanı Egemen Bağış'ın koltuğunu da, Dışişleri Komisyonu Başkanı, eski büyükelçi Volkan Bozkır'dan bahsediliyor.

Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Nihat Ergün'ün yerini koruyacaklarına dikkat çekiliyor.

İki kadın bakan mı?

Kulislerde, Başbakanın danışmanı İstanbul Milletvekili Halide İncekara'nın bakanlık için adı geçiyor. Ancak, geçtiğimiz dönemin milletvekili Nükhet Hotar'ın da, kabine dışında ataması yapılabileceği de söyleniyor. İncekara ve Hotar'ın adı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda geçiyor.

Ömer Çelik yer mi değiştiriyor?

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in kabinede yer değiştirmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın, daha önce müsteşarlık yaptığı kuruma bu kez bakan olabileceği belirtiliyor. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kaan Köksal'ın adı da Mili Savunma Bakanı olarak anlatılıyor.

Başbakanın yeni kabinesinde, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinden bakanlara yer vereceği de söyleniyor.