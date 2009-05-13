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Meclis komisyonundan Bilge köyüne ziyaret

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonu, saldırıya sahne olan Bilge köyünde incelemede bulundu.

13 Mayıs 2009 03:00

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonun üyeleri, Bilge köyünde saldırının düzenlendiği evde incelemede bulundu.

Saldırıyı araştırmak üzere Mardin'in Mazıdağı İlçesine bağlı Bilge Köyünde inceleme yapan TBMM İnsan hakları Komisyonu Başkanı AK Parti Mersin Milletvekili Zafer Üskül başkanlığındaki komisyon, 44 kişinin yaşamını yitirdiği Cemil Çelebi'nin evinde inceleme yaptı, olayda yaralı kurtulan Murat Çelebi ile görüştü.

Murat Çelebi, komisyon üyelerine olayın ardından korucu olan yakınlarını telefon ile arayıp, yardım istediğini belirterek, "Yaralı olduğum için beni hastaneye götürdüler. Olaydan sonra jandarmanın ne kadar süre sonra köye geldiğini bilmiyorum" dedi.

Komisyon üyeleri, saldırıda yaşamını yitiren imam Kazım Ozan'ın evini inceledikten sonra, Şeyhan Özel Tip Jandarma Karakolu'nda askeri yetkililerle bir süre basına kapalı görüştü.

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