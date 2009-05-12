Meclis komisyonundan Bilge Köyü'ne ilk ziyaret

Mardin'in Mazıdağı İlçesine bağlı Bilge Köyünde yaşanan saldırı olayını araştırmak üzere, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon, yarın Mardin'e gidecek.



AK Parti Mersin Milletvekili Zafer Üskül'ün başkanlığındaki alt komisyon, Komisyon Başkanvekili ve MHP Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici, AK Parti Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve DSP İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'dan oluşuyor.



Meclis Başkanlığının; alt komisyon üyeleri dışında, isteyen komisyon üyesi milletvekillerinin Mardin'e gitmesi durumunda masraflarının karşılanacağını belirttiği öğrenildi.



Bunun üzerine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca, Konya Milletvekili Kerim Özkul, Denizli Milletvekili Mithat Ekici ve Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan da Mardin'deki incelemeye katılacak.



Komisyonun geçen haftaki toplantısında, DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Mardin'e gidecek alt komisyonda yer almak istemiş, ancak yapılan oylama sonucunda Birdal heyette yer almamış ve bunun üzerine tartışma yaşanmıştı.



