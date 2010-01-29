Meclis kapısında 24 saat polis

T24 - Meclis kapılarında bundan sonra gündüz olduğu gibi gece de polis görev yapacak.



Bir ay sonra uygulamaya konulacak karar gereğince, polis sayısı artırılacak.



TBMM kapılarında asker yerine polisin görev yapması konusunda yıllardan beri süren tartışma sona erdi. TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, bundan sonra gece-gündüz Meclis kapılarında polisin görev yapmasını kararlaştırdı. TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün başkanlığında toplanan, Güvenlik Koordinasyon Kurulu’nun kararına TBMM kampüsünde halen faaliyet gösteren Muhafız Taburunun Komutanı Yarbay Mustafa Yılmaz da imza attı. Karara göre, Meclis’in tüm kapılarında giriş-çıkış güvenliği ve kontrol görevi, gündüz olduğu gibi polislerce yapılacak. Bir ay sonra uygulamaya konulacak karar gereğince, polis sayısı artırılacak. Bundan sonra gece kapıların güvenliği askere devredilmeyecek.





Sorun çıkıyordu



Genel Kurul’un geç saatlere kadar çalıştığı dönemlerde, kapıların askerlere devredilmesi sorun yaratıyordu. Araçların içeri girmesi yasaklanırken, kampüs içinde kalan araçlarını ya da odalarındaki çantalarını almak için geç saatte Meclis’e girmeye çalışan milletvekilleri bile güçlükle karşılaşıyordu.



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in onayladığı karar gereğince, bir dizi yeni uygulama başlatılacak. Buna göre, Muhafız ve Tören Taburu Komutanlığı’nca yürütülen dış çevre koruma görevi değiştirildi. Meclis kampüsüne yerleştirilen termal kamera sistemi nedeniyle askerlerin nöbet noktaları azaltılacak. Askerler bundan sonra belirlenecek yeni yerlere yapılacak nöbet kulübelerinde monitörlerden kamera takibi yapacaklar. Meclis bahçesinde daha az asker görünecek.







