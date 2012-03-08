Meclis, kadına şiddeti önlemeye yönelik yasayı yetiştirmeye çalışıyor

T24 - Meclis, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik tasarıyı bugüne yetiştirmeye çalışıyor. Yasayla, şiddet uygulayanlara elektronik kelepçe veya bileklik takılabilecek. Kadının hayati tehlikesi varsa kimliği bile değişebilecek.



Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.

Meclis, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik tasarıyı bugüne yetiştirmeye çalışıyor. 26 maddelik tasarının ilk 11 maddesi kabul edildi.

Yasayla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu ve derhal gereğinin yapılması gerektiğini belirtti. Şahin, "Şiddet bir halk sağlığı sorunu, şiddet bir sağlık sorunu. Kadın ve çocuklarımızın maruz kaldığı şiddet, tehdit, baskı ve zulmün engellenmesi için bir kanunun çıkarılmasına uzun zamandır ihtiyaç duyulmaktaydı" dedi.

Tüm partilerin hemfikir olduğu yasa teklifiyle birlikte kadına yönelik şiddete ağır cezalar geliyor.

Tasarının yasalaşması halinde şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişiler evinden ya da bulunduğu yerden uzaklaştırılacak.

Hakkındaki tedbir kararına uymayanlara ise hapis cezası geliyor. Bu kişilere ayrıca elektronik kelepçe veya bileklik takılabilecek.



Kimliği bile değişebilecek



Şiddete karşı korunan kadına ve çocuklarına uygun barınma yeri sağlanacak, geçici maddi yardım yapılacak. Korunan kişinin, hayati tehlikesinin bulunması halinde kimlik ve diğer bilgi ve belgeleri değiştirilecek.



Şiddete uğrayana kreş yardımı



Tasarıya eklenen bir madde ile şiddete uğrayan kadınlara kreş yardımından yararlanma olanağı da getirildi. Buna göre, çalışmayan kadınlara 4 ay, çalışan kadınlara da 2 ay süreyle kreş yardımı yapılacak.



Mağdur erkekler de kapsamda



Yasa, yalnızca kadın ve çocukları korumaya yönelik değil, şiddet mağduru erkekler de korunacak.