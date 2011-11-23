Meclis 'kadına karşı şiddet'te uzlaştı

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde TBMM’de bir ilke imza atıldı

23 Kasım 2011 02:00


Hülya Karabağlı - T24 - Ankara

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde  TBMM’de bir ilke imza atıldı. Parlamentonun erkek milletvekilleri kadına karşı şiddetin önlenmesinde  etkin rol oynama  kararı aldı.  Bu kapsamda,  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladıkları bildiri metni imzaya açıldı. Komisyonun AKP, CHP ve MHP’li üyeleri bildirinin ilk imzacıları oldu.



Komisyon üyesi Kemalettin Aydın,  “ 25 Kasım Günü dolayısıyla erkekler olarak biz de rol almak istiyoruz.  Şiddetin içinde erkekler var.  Ama, şiddetin önlenmesiyle ilgili mücadelelerde erkekler yer almıyor.  Ben ‘sözünü eri ‘ olarak bu bildiri metnine imza atıyorum” dedi.

Bildiri,  komisyon üyesi erkek milletvekilleri tarafından gruplarında imzaya açılacak.  Çok sayıda  milletvekilinin  imza atması  amaçlanıyor. Komisyon başkanı Azize Sibel Gönül,  Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bildiriye imza atacağını söyledi.

İşte imzaya açılan bildiri metni:

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde biz erkekler olarak, 

-Kadına yönelik her türlü şiddetin acı ve ıstırap veren, yaşam hakkını tehdit eden, temel bir insan hakkı ihlali olduğuna,

-Toplumu derinden yaralayıp zayıflatan, aile birliğini zedeleyen kadına yönelik şiddetin, anne ve çocuk sağlığını bozan son derece önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna,

-Kadına yönelik şiddetin katı töre, gelenek gibi hiçbir gerekçe ile asla meşrulaştırılamayacağına inanıyoruz.

- Kadınlar , hayat arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, geleceğimizi  emanet ettiğimiz  evlatlarımız annelerimizdir.

Bu nedenle;

-kadına yönelik şiddete ortak olmayacağız, seyirci kalmayacağız.

-Kadına yönelik şiddete son vermek için  elle ele verelim

-Kadına karşı Şiddetle  Mücadelede, erkekler olarak biz  üzerimize düşen görevi yapmak üzere  karalıyız , biz de varız."


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