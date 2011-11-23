Meclis 'kadına karşı şiddet'te uzlaştı



Hülya Karabağlı - T24 - Ankara

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde TBMM’de bir ilke imza atıldı. Parlamentonun erkek milletvekilleri kadına karşı şiddetin önlenmesinde etkin rol oynama kararı aldı. Bu kapsamda, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladıkları bildiri metni imzaya açıldı. Komisyonun AKP, CHP ve MHP’li üyeleri bildirinin ilk imzacıları oldu.Komisyon üyesi Kemalettin Aydın, “ 25 Kasım Günü dolayısıyla erkekler olarak biz de rol almak istiyoruz. Şiddetin içinde erkekler var. Ama, şiddetin önlenmesiyle ilgili mücadelelerde erkekler yer almıyor. Ben ‘sözünü eri ‘ olarak bu bildiri metnine imza atıyorum” dedi.Bildiri, komisyon üyesi erkek milletvekilleri tarafından gruplarında imzaya açılacak. Çok sayıda milletvekilinin imza atması amaçlanıyor. Komisyon başkanı Azize Sibel Gönül, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bildiriye imza atacağını söyledi.İşte imzaya açılan bildiri metni:“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde biz erkekler olarak,-Kadına yönelik her türlü şiddetin acı ve ıstırap veren, yaşam hakkını tehdit eden, temel bir insan hakkı ihlali olduğuna,-Toplumu derinden yaralayıp zayıflatan, aile birliğini zedeleyen kadına yönelik şiddetin, anne ve çocuk sağlığını bozan son derece önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna,-Kadına yönelik şiddetin katı töre, gelenek gibi hiçbir gerekçe ile asla meşrulaştırılamayacağına inanıyoruz.- Kadınlar , hayat arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımız annelerimizdir.Bu nedenle;-kadına yönelik şiddete ortak olmayacağız, seyirci kalmayacağız.-Kadına yönelik şiddete son vermek için elle ele verelim-Kadına karşı Şiddetle Mücadelede, erkekler olarak biz üzerimize düşen görevi yapmak üzere karalıyız , biz de varız."