Meclis, IRA'nın nasıl silah bıraktığını incelemeye koyuldu

T24

KİMLER KATILIYOR?



AKP, CHP ve BDP milletvekilleri ile akademisyen ve gazetecilerden oluşan heyet, İngiltere, İrlanda ve İskoçya'da ‘kısmi özerklik ve Britanya merkezi hükümetinin bazı yetkilerinin devri’ konusunda saha çalışması yapıyor. Heyet üyeleri, hem İngiltere hem de IRA temsilcileriyle bir araya geliyor.Program kapsamında, Kuzey İrlanda barışının mimarı olarak gösterilen ve İngiltere eski Başbakanı Tony Blair'in danışmanı olan Jonathan Powell da, milletvekillerine IRA'nın nasıl silah bıraktığını ve barış anlaşması imzalandığını anlattı.Temaslar hakkında NTV'ye bilgi veren AK Parti Milletvekili Mehmet Tekelioğlu ve Lütfü Elvan, temasların Kürt sorununun çözümüne model arayışı olmadığını söyledi."Tekelioğlu temasların özellikle BDP'li arkadaşlar açısından yararlı olacağını umuyorum" ifadesini kullandı.CHP'li Levent Gök ise "Her ülke kendi çözümlerini kendi üretmeli” dedi.Gök, “Kuzey İrlanda modelinin incelenmesi, CHP'nin özerklik modeline yeşil ışık yaktığı anlamına gelir mi?" sorusu üzerineyse “Öyle bir şey söz konusu değil, biz onların tecrübelerini dinliyoruz" yanıtını verdi.BDP'li Ayla Akat Ata da "Sorunlar nasıl çözülmüş bunları değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.Demokratik Gelişim Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği 5 günlük programa, AK Parti’den Karaman Milletvekili Lütfi Elvan, Sivas Milletvekili Nursuna Memecan, İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu; CHP’den Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; BDP’den Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Van Milletvekili Nazmi Gür ve Blok’un İstanbul Milletvekili Levent Tüzel katılıyor.Heyette ayrıca gazeteciler Hasan Cemal, Ali Bayramoğlu, Bejan Matur, Cengiz Çandar, Prof. Dr. Mithat Sancar (Demokratik Gelişim Enstitüsü üyesi), Prof. Dr. Sevtap Yokuş (Kocaeli Üniv. Hukuk Fakültesi) ve Yılmaz Ensaroğlu da (SETA Vakfı İnsan Hakları ve Hukuk Koordinatörü) var.Bu arada, Davete katılan gazetecilerden Hasan Cemal, Jonathan Powel'ın Kuzey İrlanda sorununun nasıl çözüldüğünü anlattığı konuşmasının satır başlarını Çarşamba günkü köşesine taşıdı.