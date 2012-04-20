Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nda 'devamsızlık' kavgası

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda, komisyon sözcüsü Yalçın Akdoğan’ın devamsızlığı tartışma çıkardı. CHP’li Malik Ecder Özdemir, "Neredeyse bir yıl oluyor. İlk toplantıdan sonra bir kez bile uğradığını görmedim" dedi. Özdemir’in bu çıkışına AKP’li Oya Eronat, "Sizden de Sezgin Tanrıkulu gelmiyor" yanıtı verince tartışma çıktı. CHP’liler Eronat’a, "Sizin Tanrıkulu ile ne alıp veremediğimiz var. Toplantıya ayrıca gelip erken ayrıldı” dedi. Geldi, gelmedi atışmaları sürünce CHP’li Özdemir, "O zaman, komisyonun devamsızlık cetveli incelensin" önerisinde bulundu.

CHP’li Özdemir, komisyon başkanlığından devam cetvelinin çıkarılmasını isteyeceğini söyledi. "Yalçın Akdoğan bir kez geldi. Daha sonra hiç uğramadı" diyen Özdemir, "Bu komisyonun başkanlık divanında görevi var. Komisyon sözcüsü görevi var. İnsan bir kez bile gelmez mi? En son komisyona seçildikten sonra geldi. Bir yıla yakın süre içinde hiç uğramadı" diye konuştu.



"Üstün’ün gücü yetmiyor"



Akdoğan’ın gelmemesinin Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün’ün tavrından kaynaklandığını söyleyen CHP’li Özdemir, "Başkan, bilerek ya da bilmeyerek bu duruma göz yumuyor. Komisyon başkanının Akdoğan’a gücü yetmiyor. Başkanın, başbakanın danışmanı Yalçın Akdoğan’a gücü nasıl yetecek. Nasıl gel diyecek" dedi.



"Uludere bizi beklerken"



Başkanlık divanının eksik oluşmasının gündemin belirlenmesinde sakınca yarattığını anlatan Özdemir, "Bu manzara, gündemi başkanın belirlediğini gösteriyor. Komisyon fiilen çalışmıyor ya da çalıştırılmıyor. Uludere, önümüzde bekliyor. Ama, ortada bir netice yok. Başkan, bu işi uzmanlara teslim etmiş durumda. Kurumlara yazılar yazıldı diye iş sürüncemeye bırakılıyor" dedi.