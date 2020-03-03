Meclis'in kapalı toplanmasına itiraz eden Barış Atay ve Erkan Baş oturumu terk etti: "Neyi, kimden saklıyorsunuz?"

TBMM'de söz alarak iç tüzüğe göre oturumun kapalı yapılamayacağını dile getiren TİP vekilleri Erkan Baş ve Barış Atay'ın itirazı reddedildi. Vekiller, basın toplantısı yapmak üzere genel kurulu terk etti.

TBMM Genel Kurulu, kapalı oturumda İdlib'i görüşüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bilgilendirme yapacağı kapalı oturumun tutanakları 10 yıl gizli kalacak.

TİP Milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay gizli oturum yapılmasına itiraz ederek genel kurulu terk etti.

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş "Kapalı oturum kararını kabul etmediğimiz için Genel Kurul'u terk ettik" açıklamasında bulundu.

Baş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"TBMM’nin kapalı oturum kararı yok! AKP 'görüşme kapalı yapılsın' önerisi yapacak. Bunun karar olarak haberleştirilmesi 'zaten böyle olması gerekiyor' fikrini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Neyi, kimden saklıyorsunuz? Ölen yoksul emekçi çocukları ne konuşulduğunu da bilmeli.

Kapalı oturum yapılıp yapılmayacağına dair usul tartışmasını bile açık olarak yapmaya cesaret edemediler. Halktan gizleyerek halka rağmen halkın geleceğine karar vermek ancak halktan korkanların yapabileceği bir iştir.

Kapalı oturum kararını kabul etmediğimiz için Genel Kurulu terk ettik.

Halkın her şeyi bilmeye hakkı var, 10 dakika sonra Halkla İlişkiler binası basın toplantısı salonunda bir açıklama yapacağız."