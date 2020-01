Meclis İdare Amiri Özdemir: Meclis'te sadece Başbakan’a yönelik güvenlik tedbiri var

Meclis İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan yumruklu saldırı ve meclis güvenliğine ilişkin konuşarak, “Dünkü saldırı Kılıçdaroğlu’na değil de Başbakan’a yapılmış olsaydı, bugün Türkiye’de yer yerinden oynardı” dedi. Özdemir ayrıca, “Mecliste milletvekillerin can güvenliği yoktur. Sadece Başbakan’a yönelik bir güvenlik tedbiri var. O da çok aşırı bir güvenlik tedbiri” dedi.

Kılıçdaroğlu’na yapılan yumruklu saldırının planlı olduğunu ileri süren Özdemir şunları söyledi: "Buna benzer veya daha ağır saldırıları mecliste bekliyordum. Bundan 1 yıl önce de söylemiştim. Mecliste silahlı çatışmaların da yaşanabileceğini söylemiştim. Sayın Cemil Çiçek’e de söylemiştim. Şahsın daha önce meclise hiç gelmediği ifade ediliyor. Kamera kayıtlarını izlediğimizde çok profesyonelce hazırlanmış bir saldırı. Meclise ilk defa gelen birisi gibi değil. Nereye gideceğini, saldırıyı planladığı yerin güvenlik anlamında en zayıf nokta olduğunu bilen önceden tespit eden başkaları tarafından da yardım almış planlı bir saldırı."

Mecliste milletvekillerin can güvenliğinin olmadığını, sadece Başbakan Erdoğan’a yönelik bir güvenlik önleminin olduğunu söyleyen Ecder Özdemir, "Mecliste milletvekillerin can güvenliği yoktur. Sadece Başbakan’a yönelik bir güvenlik tedbiri var. O da çok aşırı bir güvenlik tedbiri. Koruma polislerinden adeta etten bir duvar örülüyor. Onun dışında hiç kimsenin güvenliği yok maalesef. Meclise iyi niyetle gelen insanlar, meclise giremiyor. Terör uygulamak için gelen, her türlü sabıkası olan birisi de dünkü olayda olduğu gibi elini kolunu sallayarak girebiliyorlar" dedi.

Siyasette ayrıştırıcı söylemlerin son bulması gerektiğini belirten Malik Ecder Özdemir konuşmasına şöyle devam etti: "Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan kefen giyerek siyaset meydanına çıktık diyor. AKP’nin mitinglerinde üzerlerine kefen giydirilmiş gençler kullanıldı. Bu ayrıştırıcı söylem, senin yüzde 50’in benim yüzde 50’im söylemleri ayrıştırıcı söylemlerdir. Çözüm sayın Başbakan’ın grup konuşmalarından başlayarak toplumu yeniden bu gerginlikten kurtarmaktan geçiyor."

Güvenlik zirvesine ilişkin olarak Ecder Özdemir, "Yarın güvenlik zirvesi düzenlenecek. Zirve, Meclis ve Meclis Başkanı tarafından yönetilmiyor. Başbakan’ın emir ve talimatı ile yönetilen bir Meclis anlayışı var. Hukuk, iç tüzük ayaklar altına alınıyor" ifadelerine yer verdi.

Meclis Başkanının da bazı tespitleri olduğunu söyleyen Ecder Özdemir, "Bu gibi olaylara ilişkin Meclis Başkanı’nın da tespitleri vardı. Ama AKP grubuna, Başbakan’a gücü yetmediği için bu düzenlemeler şimdiye kadar yapılamadı" dedi.

Malik Ecder Özdemir, "dünkü saldırı Başbakan’a yapılmış olsaydı, bugün Türkiye’de yer yerinden oynardı" diyerek saldırı sonrasındaki gelişmeleri eleştirdi. Ecder Özdemir, "Dünkü saldırı Kılıçdaroğlu’na değil de Başbakan’a yapılmış olsaydı, bugün Türkiye’de yer yerinden oynardı. Dünden bugüne içişleri bakanından tek kelime açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanı’nın görevi, Twitt atmak mıdır? 24 saat geçmeden hiçbir araştırma yapılmadan saldırıyı yapan şahsın serbest bırakılması, Türkiye’de hukukun olmadığının bir göstergesidir. Bu iş teşvik edici olacaktır" diye konuştu.