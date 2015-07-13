Meclis İdare Amiri: Meclis'te oda kavgası haberleri yalan

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Meclis'te milletvekillerinin oda için kavga ettiklerine ilişkin basında "Meclis’te oda kavgası çıktı", "AKP’li vekiller TBMM’de oda kavgası yaptı" başlıklarıyla yayımlanan haberlerin parlamentoyu ve parlamenterleri küçük düşürmeye yönelik asparagas bir haber olduğunu belirterek, "Parlamentoyu ve parlamenterleri küçük düşürmeye yönelik asparagas bir haberdir" ifadelerini kullandı.

Salim Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde ve gazetelerde, "Meclis’te oda kavgası çıktı", "AKP’li vekiller TBMM’de oda kavgası yaptı" başlıklı "asılsız, masa başında, TBMM ve milletvekillerinin itibarını zedelemeye yönelik" haberler yayımlandığını kaydetti.

İdare Amiri Uslu, 2 Temmuz Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda Başkanlık Divanı'nın belirlendiğini, aynı gün Anıtkabir'in ziyaret edildiğini ve Divan'ın ilk toplantısını gerçekleştirdiğini anımsattı.

Siyasi partilerin grup toplantılarında belirlediği Başkanlık Divanı üyelerinin, partilerin tasarrufu doğrultusunda, farklı günlerde kamuoyuna duyurulduğunu kaydeden Uslu, şöyle devam etti:

"Parti gruplarında Divan üyesi seçilen milletvekillerimiz odalarına peyderpey yerleşmişlerdir. Teamül gereği de kendi partilerinden, önceki dönemde aynı görevi yapan divan üyesinin odasını kullanmaktadırlar. Partilerin Divan üyesi ve toplam üye sayısındaki değişiklik, bazı Meclis başkanvekillerinin mevcut odasını kullanmak istemesi gibi sebepler, odalarda birtakım yeni düzenlemeleri gerektirmiştir.

Yapılan ilk Divan toplantısı sonrasında idare amirleri, odaların düzenlenmesini değerlendirmek üzere benim odamda bir araya gelmişlerdir. Toplantıda, Başkanlık Divanı seçimi dolayısıyla boşalan 8 odanın kurası çekilmiş, odası bulunmayan 30 yeni milletvekiline, hükümet kurulması ve komisyon başkanları seçimi sürecinde boş bulunan Komisyon Başkanlıkları ile Halkla İlişkiler Binası'nda bulunan toplantı salonlarının geçici olarak tahsis edilmesine karar verilmiştir. Aynı toplantıda Divan üyelerinin odalarının yerleşimi de görüşülmüştür.

Haberde yer alan oda konusuyla ilgili herhangi bir talimatım olmamıştır. Bolu’da bulunan Divan üyemiz Fehmi Küpçü ile bire bir görüşmem olmadığı gibi Genel Sekreter Yardımcımızın da böyle bir diyaloğu olmamıştır. Tamamen hilafı hakikattir. Parlamentoyu ve parlamenterleri küçük düşürmeye yönelik asparagas bir haberdir."