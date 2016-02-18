Meclis Genel Kurulu’nda AKP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

Meclis Genel Kurulu'nda CHP'nin grup önerisi görüşüldüğü sırada CHP milletvekilleri ile AKP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı. Toplantıda söz alan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, yaşanan terör olaylarına ilişkin CHP ve HDP’ye yönelik eleştirilerde bulundu. Tayyar, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in de saldırının olduğu gece sosyal medyadan “IŞİD yaptı” diye mesaj attığını iddia etti.

Tayyar’ın eleştirisine yanıt vermek için kürsüye gelen CHP'li Erdem’e AKP vekiller tepki gösterdiler. Bir türlü konuşamayan Erdem, bir süre kürsüde bekledi.

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Erdem konuşmaya başladığı esnada elindeki telefonla bir şey göstermek üzere kürsüye yürüyünce ortalık karıştı.

Genel Kurul’un ortasında bir süre karşılıklı atışan milletvekilleri Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin 15 dakika ara vermesi ile yatıştı.