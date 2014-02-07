Meclis genel kuruluna yeni bir torba teklif geliyor

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili maddeleri de içeren yeni bir “Torba Kanun Teklifini” kabul etti. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve arkadaşlarına ait “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri” alt komisyonda birleştirilip yeni maddeler eklendikten sonra Plan ve Bütçe Komisyonunda yeniden ele alındı. Görüşmeler sırasında AKP’li üyelerin verdiği önergelerle “Torba Kanun Teklifine” yeni maddeler eklendi. Kanun Teklifi, aralıksız 15 saati aşkın görüşmeler sonrası kabul edildi. Alt komisyon çalışmaları sırasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Müsteşar yardımcılarından daire başkanlarına kadar olan tüm üst düzey yöneticilerinin Kanunla görevden alınmasına ilişkin hüküm, Teklif metninden çıkarıldı.

Birbiriyle ilişkisi olmayan çok sayıda değişikliği içeren “Torba Kanun Teklifinin” getirdiği yenilikler satır başlarıyla şöyle:

-Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş kadrosu 3 bin artırılacak.

Spor Bakanlığına harcama kolaylığı

-Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar bundan böyle Kanunla değil, yönetmelikle belirlenecek. Bu çerçevede Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve faaliyetleri veya bunların kurumsal tanıtımı konusunda yapılacak her türlü duyuru ve reklam ile bu kapsamda yapılacak harcamalar da yönetmelikle belirlenecek.

-Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların ya da bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlarda gelir ve kurumlar vergisi indirimi yapılacak.

4 bin sporcu yetiştirilecek

-Spor Genel Müdürlüğünce 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla, olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4 bin sporcu yetiştirilecek. Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri genel müdürlük tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere her ay harçlık ödenecek. Yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenecek ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemeyecek.

-17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda iş yerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunan veya bulunmayan hak sahiplerinden üst üste üç taksitini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülecek ve bu iş yerleri tapu sicilinde hazine adına tescil edilecek.

Memurlara mazeret izni

-Memur, subay, astsubay ve uzman erbaşlara, evli olmayan ve en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilecek.

-Üniversiteler, ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tamsayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilecek.

Harçlık ödenenler “muhtaç” kapsamında sayılmayacak

-Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler muhtaç olarak kabul edilemeyecek ve kendilerine “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun”a göre aylık bağlanmayacak. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemeyecek ve kendilerine aynı kanun hükümlerine göre aylık bağlanmayacak.

Biruni Üniversitesi kurulacak

-İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı tarafından, “Biruni Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite; tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, eğitim, mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokulu, eğitim bilimleri enstitüsü, fen bilimler enstitüsü ve sağlık bilimleri enstitüsünden oluşacak.

-Finansal kiralama şirketleri, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde yer alan katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda, OSB sınırları içinde finansal kiralama yapılabilecek. Organize Sanayi Bölgeleri, kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilecek.

İstanbul’da deprem kredileri Vali’ye teslim

-İstanbul'un maruz kaldığı deprem riski nedeniyle oluşması muhtemel hasarların önlenmesi ve depreme karşı tedbir ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projelerin finansmanına yönelik İstanbul İl Özel İdaresine tahsis edilen krediler, İstanbul Valiliği tarafından kullanılacak.

-Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına aktaracak. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddet gibi temel verileri kamuoyuna resmi olarak sadece başkanlık tarafından duyurulacak.

-Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki Mahalli İdare Birliklerinde birlik başkanı İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olacak.

-Orman köylüsüne tanınan hak ve imtiyazlardan yararlanan belde sakinleri, beldenin mahalleye dönüştürülmesinin ardından aynı hak ve imtiyazlardan yararlanabilecek.

-Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklikle, bu madde uyarınca yapılan ilamlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar, Resmi Gazete’de yayımlanan son listenin ilan tarihinden 5 yıl sonra, hazineye gelir kaydedilecek.

AFAD’ın taşra teşkilatı

İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumlu olacak. Böylece “14 ilde büyükşehir belediyesi kurulması” hakkındaki 6360 Sayılı Kanunla, il özel idarelerinin kaldırıldığı illerdeki afet ve acil durum yönetimi müdürlükleri ve personeli, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın taşra teşkilatı olarak yeniden yapılandırılacak.

-Merkezi bütçeden il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden yarım kalanlar, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilecek.

Yatırım ortaklıklarında imtiyaz sorunu

-Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nda farklı hükümler bulunması nedeniyle yaşanan yatırım ortaklıklarında imtiyaz sorununun çözümü amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamındaki yatırım ortaklıklarının oyda imtiyaz kullanımında Türk Ticaret Kanunu’nun 360 ve 479’ncu maddelerinde sayılan kısıtlamalar geçerli olmayacak.