Meclis Genel Kurulu yeni haftaya Ulaştırma Bakanı hakkında gensoru görüşmeleriyle başlayacak

TBMM Genel Kurulu çok yoğun gündemle yeni bir haftaya başlıyor. Genel Kurul yarın saat 14.00’de toplanacak. CHP’nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hakkında verdiği gensoru görüşmeleri yapılacak.

İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memuru yetkisi veren “Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın görüşmelerine 17 Ekim Salı günü geçilmesi bekleniyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta içinde düzenlemenin çıkacağına ilişkin mesaj vermişti. MHP, parti olarak müftü düzenlemesine karşı çıkmıyor, sadece zamanlama açısından getirilmesine doğru bulmuyor. CHP ve HDP ise tasarının birçok maddesine karşı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bu maddenin Lozan antlaşmasına aykırı olduğuna dikkat çekmişti. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İçişleri Komisyonu görüşmelerinde, İl ve ilçe müftülüklerine nikâh yetkisi verilmesinin örtülü bir şekilde, kadınların tecavüzcülerle evlendirilmesinin yolunu açacağına dikkat çekmiş isim vermeden “6 yaşındaki kız çocukları evlenebilir” diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, “Çocuklarımızın, 6 yaşında kızların evlenmesi gibi, ‘evlenebilir’ diyen bu sapık zihniyetli müftülere nikâh teslim edilemez” demişti.



Gensoru, RTÜK seçimleri ve OHAL



TBMM Genel Kurulu yarın saat 14.00’de toplanacak. CHP’nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hakkında verdiği gensoru görüşmeleri yapılacak.

CHP, "İhalelerde yasal sorumluluğunu yerine getirmediği ve kamunun zarara uğratılmasına göz yumduğu" gerekçesiyle bakan Arslan hakkında gensoru vermişti.

RTÜK seçimlerinin de yarın yapılması bekleniyor. Boş bulunan 2 RTÜK üyeliği ile 4 Kasım'da HDP kontenjanından boşalacak bir RTÜK üyeliği için seçim yapılacak. Yeni RTÜK üyelerinin ikisi AKP’den biri ise CHP'den seçilecek.

Genel Kurul’da ayrıca 19 Ekim Perşembe günü Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'nin uzatılmasına ilişkin görüşme yapılması bekleniyor.



HDP'Lİ Zana için süreç başlıyor

AKP’li Mustafa Şentop başkanlığında TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın 212 gün Genel Kurul devamsızlığına ilişkin Başkanlık Divanı’ndan gönderilen rapor için 17 Ekim Salı günü toplanıyor. Hazırlık Komisyonu kurulması bekleniyor. And içmesi geçersiz sayılan Zana’nın "1 Ekim 2016 ila 30 Nisan 2017 döneminde eden aralıksız olarak Genel Kurul'un 212 birleşimine katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin süreç başlamış olacak.



CHP’nin 71 sayfalık ek raporu ne olacak?

Komisyonu’nun ana raporuna ek muhalefet şerhinin eklenmediğinin anlaşılmasına üzerine matbaa basımının durdurulmasına için uğraşmıştı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da olaya el koymasıyla basımı durdurulan ve bir odaya konulan ana raporun durumu bu hafta belli olacak. CHP; AKP’li Komisyon Başkanlığının sonradan eklediği üç sayfalık Kılıçdaroğlu ile CHP’yi FETÖ ilişkili gösteren metnin çıkarılmasını istemişti. Ancak, bu ekin çıkarılmayarak ana raporun basıldığı ortaya çıkmıştı. CHP’nin verdiği 71 sayfalık ek ise rapora konulmamıştı.

Torba tasarı kaldığı yerden, FATİH projesine kapsamında istisnalar

Plan ve Bütçe Komisyonu, “torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'na kaldığı yerden devam edecek. Komisyon son dört gündür torba üzerinde mesaisini sürdürüyor. 130 maddelik tasarının toplam 60 maddesi kabul edildi.

Tasarıyla, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında başta KDV olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanacak.

Buna göre, projenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere ilişkin olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den müstesna olacak.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki hayvanat bahçesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine tesis edilen kullanma hakkı süresi, 10 yıldan 30 yıla çıkarılacak.

Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek.