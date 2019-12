Meclis, Ergenekon’a gidiyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde görev yapan, ''Her Türlü Şiddet, İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesiyle Ceza ve Tutukevleri İnceleme Daimi Alt Komisyonu'', yarın Silivri Cezaevinde incelemelerde bulunacak. Bu arada, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, Silivri Cezaevinden 57 şikayet geldiği bildirildi.





TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, bugünkü toplantının ardından, AKP Çorum Milletvekili ve Alt Komisyonun Başkanı Murat Yıldırım ile birlikte yaptığı açıklamada, komisyonun, yarın incelemelerde bulunmak üzere Silivri Cezaevine gideceğini bildirdi.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Silivri Cezaevine gidecek alt komisyon üyelerinin kimlerle görüşeceğinin tesadüfi olarak belirleneceğini ifade ederek, "Bizi, malum olan (Ergenekon davası) ya da olmayan dava ilgilendirmiyor. Katiyen böyle bir hususla ilgili değiliz" dedi.



Komisyon, Diyarbakır E ve D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporu görüşmek üzere toplandı.



Üskül, toplantının ardından, "Her Türlü Şiddet, İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesiyle Ceza ve Tutukevleri İnceleme Daimi Alt Komisyonu" Başkanı, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ile birlikte yaptığı açıklamada, Diyarbakır cezaevlerinde yapılan incelemeye ilişkin raporun oybirliği ile kabul edildiğini bildirdi.



Alt komisyonun cezaevlerinde inceleme yaparken, idarenin işlem ve eylemlerinden doğan insan hakları ihlalleri olup olmadığını araştırdığını belirten Üskül, bunu yaparken de hiç bir kamu görevlisini yanlarına almadıklarını kaydetti.



Zafer Üskül, cezaevlerinde, tesadüfi olarak belirlenen koğuşlardaki tutuklu ve hükümlülerle görüştüklerini söyledi.



Cezaevlerine ilişkin incelemelerinin devam edeceğini dile getiren Üskül, bunun yararlı ve aksaklıkların giderilmesine katkısı olduğunu bildirdi.



Diyarbakır neyse, Silivri de o



Üskül, "Silivri deyince hepinizin aklına başka şeyler geliyor ama bizim için Bandırma'da, Diyarbakır'da, Edirne'de yapılan inceleme neyse, Silivri'de yapılan da o olacaktır" diyen Üskül, alt komisyonun, "komisyonun görev alanına bağlı kalarak" çalışmalarını yürüteceğini ifade etti.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Üskül, Silivri Cezaevinden gelen şikayet dilekçeleri olduğunu belirtti.



Bu dilekçelerin önemli bir bölümünün; yargı alanına giren konuları, tutuklama süreci ve verilen kararlarla ilgili şikayetleri içerdiğini kaydeden Üskül, şöyle konuştu:



"Biz yargı alanına giremeyiz. Bizim komisyonumuz, yürütme organını denetleyen bir komisyondur. Yargı bağımsızdır. Yargının görev alanı içine bizim müdahalemiz, herhangi bir telkinde ve öneride bulunacak bir çalışma yapmamız mümkün değildir. Dolayısıyla, bu tür dilekçelere biz zaten, bu alanın bizim görev alanımıza girmediğini belirten cevaplar yazıyoruz.



Onun dışında, sıcak su, telefon görüşmeleri, kantin ve sağlık sorunları ile ilgili şikayetler var. Bunları inceleyecek arkadaşlarımız."



Malum olan ya da olmayan dava



"Malum dava ile ilgili de şikayet var mı?" sorusu üzerine Üskül, "Bizi, malum olan ya da olmayan dava ilgilendirmiyor. Katiyen böyle bir hususla ilgili değiliz" dedi.



Zafer Üskül, başka bir soru üzerine, kendisinin Silivri Cezaevine gitmeyeceğini belirterek, "Size bu konularda daha önce değişik bilgiler aktarıldığını biliyorum. Ama böyle bir şey sözkonusu değil" diye konuştu.



Alt komisyonun Silivri Cezaevinde kimlerle görüşeceğinin sorulması üzerine ise Üskül, görüşülecek tutuklu ve hükümlülerin, tamamen tesadüfü olarak belirleneceğini kaydetti.



Zafer Üskül, "Malum davada yargılanan kişilerden de şikayet dilekçeleri geldi mi?" sorusuna, "Malum dava beni ilgilendirmiyor. Bize gelen başvuruların, hangi davadan tutuklu ya da hükümlü olduğuyla ilgilenmiyoruz. Bizim için önemli olan oradaki bir insandır, şikayet sahibi insanın varlığıdır" karşılığını verdi.



Silivri'den Meclis'e 57 şikayet geldi



Bu arada, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, Silivri Cezaevinden 57 şikayet geldiği bildirildi.



Silivri Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulunacak olan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Her Türlü Şiddet, İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesiyle Ceza ve Tutukevleri İnceleme Daimi Alt Komisyonuna başkanlık eden AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, komisyona gelen 57 şikayetten; 35'inin yargı kararlarının incelenmesi, 11'inin ceza infaz kurumu koşulları, 6'sının başka ceza infaz kurumlarına sevk, 3'ünün yasal düzenleme ve 2'sinin de başvuru şartlarını taşımadıkları için işleme alınmayan talepler olduğunu belirtti.



Taleplerin içerikleri incelendiğinde, "Hasta oldukları halde revire çıkarılmama", "Sıcak suyun sadece sabah ve öğle l'er saat verilmesi", "Telefon konuşma hakkının kısıtlanması", "Ceza infaz kurumlarının gereğinden fazla kalabalık olmaları", "Kantin hizmetlerinin aksadığı" gibi konuların öne çıktığının görüldüğünü ifade eden Yıldırım, inceleme sonucunu bir rapor halinde üst komisyona sunacaklarını bildirdi. Yıldırım, şunları kaydetti:



"Komisyonumuz, yarın Silivri Başsavcı Vekili ile yapacağı görüşmenin ardından cezaevlerinde incelemelerde bulunacak. Cezaevlerinde bugüne kadar yaptığımız incelemelerden oldukça önemli sonuçlar aldık. Bu incelemeler, bundan sonra da çeşitli cezaevleri ile devam edecektir. Bu incelemelerdeki amacımız aksaklıkların tespit edilmesi, insan haklarını ihlal edici durumların ortadan kaldırılması ve şartların iyileştirilmesini temin etmektir. Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar idare üzerinde oldukça etkili ve uyarıcı bir konum taşımaktadır. Bunun sonuçları verimli olarak alınmaktadır."