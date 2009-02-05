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Meclis, Ergenekon cezaevini inceleyecek

Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Silivri Cezaevi’nde inceleme yapacak.

05 Şubat 2009 02:00

Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Silivri Cezaevi’nde inceleme yapacak.

Milletvekiline İmralı tepkisi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, "Her Türlü Şiddet, İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesiyle Ceza ve Tutukevleri İnceleme Daimi Alt Komisyonunun" önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en büyük cezaevi kompleksi olan Silivri'de inceleme yapacağını açıkladı.

"Her Türlü Şiddet, İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesiyle Ceza ve Tutukevleri İnceleme Daimi Alt Komisyonunun", Diyarbakır'da iki cezaevinde yaptığı incelemeleri değerlendirme toplantısından sonra açıklama yapan Üskül, "Alt komisyonumuz, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en büyük cezaevi kompleksi olan Silivri'de inceleme yapacak" dedi.

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