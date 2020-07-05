Meclis'e yasa değişikliği teklifi sunan CHP'li Ayhan Barut: Havai fişek kullanımı yasaklansın

Meclis'e yasa değişikliği teklifi sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Gösterişten başka hiçbir işlevi olmayan, düğünlerde, özel günlerde görüntü amaçlı kullanılan havai fişeklerin doğaya, insanlığa ve tüm canlılara zararları saymakla bitmiyor. İçeriğinde bulunan kurşun, baryum, rubidyum, sodyum gibi maddeler insan, hayvan ve tüm canlılar için ölümcül düzeyde tehlikelidir" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Sakarya’nın Hendek ilçesinde Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nın patlaması sonrası Meclis’e yasa değişikliği teklifi sunuldu. CHP Adana Milletvekili, Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, insan ve hayvan sağlığı ile çevreyi tehdit eden havai fişeklere engelleme getirilmesini istedi.

Barut, olayda sorumluluğu ve ihmali bulunanların acilen saptanıp hukuk önünde hesap sorulmasını beklediklerini söyledi. Söz konusu fabrikayla ilgili çalışanların, ölenlerin yakınları ve uzmanlarca denetim eksikliğine yönelik açıklamaların yapıldığına dikkat çeken Barut, olayın titizlikle soruşturulmasını, benzer acıların yaşanmaması için tüm önlemlerin alınmasını talep etti.

Barut, “Gösterişten başka hiçbir işlevi olmayan, düğünlerde, özel günlerde görüntü amaçlı kullanılan havai fişeklerin doğaya, insanlığa ve tüm canlılara zararları saymakla bitmiyor. İçeriğinde bulunan kurşun, baryum, rubidyum, sodyum gibi maddeler insan, hayvan ve tüm canlılar için ölümcül düzeyde tehlikelidir. Havai fişek patladıktan sonra günlerce atmosferde kalıyor, doğaya yayılan tozları insanlar ve hayvanlar tarafından solunuyor. Buna ek olarak bitkilerin metabolizmasına giriyor ve oradan da tekrar bizim vücudumuza besin olarak ekleniyor. Bebek gelişimi üzerinde de ölümcül risk taşıyor. Aynı zamanda vücutta birikmesi sinir tahribatlarına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Havai fişeğin zararlarına ilişkin yapılan bilimsel çalışmalardan ve ortaya çıkardığı sonuçlardan söz eden Ayhan Barut, “Hollanda’da 2011 yılında yapılmış bilimsel bir araştırmaya göre, havai fişek atılmaya başlandığında kuşlar paniğe kapılarak yuvalarını terk ediyor ve yavru kuş panikleyen ebeveynleri tarafından yuvalarında ölüme terk ediliyor. Ayrıca 2011 yılında Arkansas’taki yeni yıl kutlamalarında yapılan havai fişek gösterilerinde 5 bin kuşun ölümüne sebep olduğu da duyurulmuştu. Bütün bu etkileri göz önünde bulundurulduğunda, öldürücü olduğu ortaya çıkan havai fişeklerin kullanımı diğer ülkelerde artık sınırlanmaya başlandı ya da içeriğindeki maddeler biraz daha temiz yanıcılarla değiştirildi. Doğal alanlara yakın yerlerde havai fişek atılması bazı bölgelerde yasaklandı. Ülkemizde ise hala bununla ilgili düzenlemeler yeterli noktaya erişmedi. Yasa teklifimizdeki amacımız, hiçbir faydası bulunmadığı halde insanlığa, doğaya ve tüm canlılara saymakla bitmeyen zararları bulunan havai fişek kullanımının yasaklanması, kullananlar hakkında cezai yaptırım uygulanmasıdır” dedi.