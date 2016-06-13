Meclis Çözüm Komisyonu raporundan: AKP'liler de PKK'lı mahkûmlar ve yakınlarıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CNN Türk’te katıldığı Tarafsız Bölge programında söylediği “Cezaevlerinde PKK’lıları da, DHKP-C’lileri de, İslamcı grupları da ziyaret ettik” sözlerinin ardından başlayan tartışmada CHP’ye yüklenen AKP’nin milletvekilleri de TBMM'de oluşturulan komisyonlar aracılığıyla PKK üyeliği suçlamasıyla cezaevlerinde bulunan vatandaşlar ve yakınlarıyla görüştü. TBMM’de 2013 yılında kurulan ‘Çözüm Komisyonu’ üyesi AKP’liler bu çalışmada, hem çocukları Kandil’de olan aileler hem de cezaevinde PKK suçlusu 42 mahkumla görüşmüştü. TBMM’de ayrıca İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve Cezaevi Alt Komisyonu olarak görev yapan partilerin üyeleri ayrım yapmaksızın tüm mahkumlarla görüşüyor.

TBMM’de dönemin hükümeti-İmralı-Kandil hattında atılan adımlardan sonra AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, dönemin Başbakan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ile Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyon Başkanı Mehmet Metiner’in de üye olarak görev yaptığı Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Komisyonu -kısa adıyla Çözüm Komisyonu- 5 ildeki 9 cezaevinde PKK suçlusu mahkumlarla görüşmüştü. AKP’liler o dönemde cezaevinde bulunan HDP milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız’la da bir araya gelmiş hasta tutuklu ve hükümlüler konularını ele almıştı. AKP’liler Çözüm Komisyonu olarak PKK konusunu cezaevleriyle sınırlı tutmayarak Bursa, Sakarya, Kocaeli, Şırnak Hakkari ve Van’da yerinde incelemelerde bulunmuştu. Terör mağduru aileler, çocukları ve yakınları PKK’da olan ailelerle birebir görüşmeler yapılmış, 2013 yılında PKK katılan Ayten Görür’ün babası, 2012 yılında hayatını kaybeden PKK üyesi Turgay Çelen’in babası Mahir Çelen, 1992 yılında PKK’ya katılan kendisinden bugüne kadar haber alınamayan Kamuran Ceyhanlı ile 1994 yılında PKK’ya katılan ve 1998 yılında Bingöl ili Kiğı ilçesi kırsalında hayatını kaybeden Kenan Ceyhanlı’nın ağabeyinin de içinde olduğu çok sayıda vatandaşla yüz yüze konuşmuşlardı.

CHP ve MHP komisyona üye vermemişti

8 Mayıs 2013 tarihinde işe başlayan Komisyona CHP ve MHP üye vermemişti. AKP’den Naci Bostancı, o günün milletvekilleri Abdülkerim Gök, İdris Şahin, Fatoş Gürkan, Ziver Özdemir, Halli Ürün, İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Dolmabahçe karesinde yer alan Yalçın Akdoğan, BDP’den Hüsamettin Zenderlioğlu gibi isimler yer aldı. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı komisyonun başkanlığını yaptığı komisyon toplam 24 toplantı gerçekleştirdi, terör mağdurları, akademisyen ve gazetecilerin de içinde olduğu 43 konuğu TBMM’de dinledi.

Çözüm Komisyonu, Bursa, Eskişehir, Hakkari, Şırnak, Cizre, Van da yerinde incelemelere bulundu ve 129 kişiyi dinledi. 5-8 Kasım 2013’de Şırnak- Hakkari- Van’da yapılan yerinde inceleme programına Komisyon Başkanı Naci Bostancı, Mehmet Metiner, Ziver Özdemir, Süleyman Hamzaoğulları, Fatih Çiftçi ve BDP’den Hüsamettin Zenderlioğlu katıldı. Bölge incelemesinde terör mağdurlarının aile ve yakınlarıyla görüşmeler yapılırken, oda başkanları, muhtarlar, gaziler belediye başkanları, insan hakları temsilcileri, kanaat önderleri ile görüştü. 2013 yılında PKK katılan Ayten Görür’ün babası, 2012 yılında hayatını kaybeden PKK üyesi Turgay Çelen’in babası Mahir Çelen’ye yüz yüze görüşmeler yaptı. Sincan F- 2 ve Sincan Kadın, Bolu T Tipi, Diyarbakır D ve E Tipi, Tekirdağ F1 ve F2 cezaevleri, olmak üzere 5 ilde 9 cezaevinde 42 kişi ile görüştü.

PKK ve KCK’lıların görüşleri rapora girdi

TBMM’de dağıtılan “Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi” raporunda, ‘PKK ve KCK davalarından tutuklu ve hükümlülerin genel olarak çözüm sürecine yaklaşımları’ başlıklı bölümde ‘Alt Komisyonun görüştüğü PKK ve KCK Tutuklu ve Hükümlüleri’nin görüşleri özet olarak şöyle yer almıştı:

Çözüm Sürecine olan destek ve beklentilerini vurgulayarak yapılan çalışmalara değer verdikleri ve çalışmaları önemsedikleri, her iki tarafın da güçlü liderlere sahip oldukları, sorunun çözümü için bunun büyük bir şans olduğu, TBMM bünyesinde bir Komisyon oluşturulmasının çok önemli olduğu, çok değer verdikleri ve çok anlamlı buldukları, Yüz yıllık bir sorunun çözülmekte olduğu, sorun çözülürken istikrar, uyum ve ahengin önemli olduğu, Öcalan‟la yapılan görüşmeler ve Öcalan‟ın sürece dönük açıklamalarının cezaevlerinde olumlu karşılık bulduğu, güven ortamının oluşmasına katkı sağladığı,

1999‟dan farklı olarak cezaevlerinde süreç bağlamında karşıt bir görüş ve farklı eğilimlerin gelişmesinin bu dönemde söz konusu olmadığı, Karşılıklı hassasiyetlerin olduğu, Barış ve kardeşlikten bahsedildiği, bu savunuluyorsa bunun pratikte, yaşamda yerini bulması gerektiği hususlarına vurgu yapmışlardır.

PKK’da çocuklara ve yakınları olan aileler

Komisyon yerinde incelemelerle çocukları ve yakınları PKK’da olan ailelerle görüşmüş ve rapora isimler tek tek girmişti. İşte onlardan bazıları:

Bursa (6 Kasım 2013)

Erdoğan PARLAK:1999 yılında Van ilinde PKK’ya katılarak 2012 yılında Bitlis ilinde silahlı çatışma sonucu hayatını kaybeden Perihan Parlak’ın kardeşi

Sakarya (7 Kasım 2013)

Tevfik YILDIZ: 1993 yılında Ağrı ili kırsalında Tendürek Dağı civarında çıkan çatışmada hayatını kaybeden PKK üyesi Hakan Yıldız’ın babası

Kocaeli (8 Kasım 2013)

Kafer CEYHANLI: 1992 yılında PKK‟ya katılan ancak kendisinden bu zamana kadar herhangi bir haber alınamayan Kamuran Ceyhanlı ile 1994 yılında PKK‟ya katılan ve 1998 yılında Bingöl ili Kiğı ilçesi kırsalında hayatını kaybeden Kenan Ceyhanlı’nın ağabeyi

Mahmut GÖNÜL: 2012 yılında Hakkâri ili Çukurca ilçesinde askeri alana düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden PKK mensubu Saim Gönül’ün babası

Fatih Gönül: 2012 yılında Hakkâri ili Çukurca ilçesinde askeri alana düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden PKK mensubu Saim Gönül’ün kardeşi

Şırnak /Cizre (5 Kasım 2013)

Hasan MALGAT: 2009‟da PKK’ya a katılan Ali Malgat‟ın ağabeyi

Metin MENDEZ:1990 yılında PKK’ya katılan Nurettin Mendez’in kardeşi

Şırnak (6 Kasım 2013)

Abdulgafur HANEDAN: PKK mensubu yakını

Bedriye ERTAK: 1992 yılında PKK‟ya katılan Mehmet Salih ERTAK‟ın annesi

Temer İDİN: PKK mensubu babası

Veli ENCÜ: Uludere de sınırda yaşanan bombalamada yakınını kaybeden sivil vatandaş

Zeki TOSUN: Uludere de sınırda yaşanan bombalamada yakınını kaybeden sivil vatandaş

Ubedullah ENCÜ: Uludere de sınırda yaşanan bombalamada yakınını kaybeden sivil vatandaş

Emine ÜREK: Uluderede sınırda yaşanan bombalamada yakınını kaybeden sivil vatandaş

Hakkâri (7 Kasım 2013)

Cuma AKBULAK: PKK mensubu babası

Van (8 Kasım 2013)

Mahir ÇELEN: 2012 yılında hayatını kaybeden PKK mensubu Turgay ÇELEN'in babası

Niyazi ÖZBEY: 1996 yılında Hakkâri ili Şemdinli ilçesinde vatani görevini yapmakta iken şehit düşen Tahir Özbey’in babası

Mehmet Ali GÖRÜR: 2013 yılında PKK‟ya katılan Ayten Görür’ün babası